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馬查多超越A-Rod創自由市場最大約　平均年薪野手最高

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▲▼2018國聯分區戰G2，道奇，馬查多（Manny Machado）全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多合約總值締造自由市場歷史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

自由市場球星馬查多（Manny Machado）爭奪戰落幕，外傳教士以10年3億美元合約成功殺出成為「黑馬」球隊，這份價碼打破自由市場合約總額紀錄，若以大聯盟史上的球員合約來看，馬查多這張合約僅次於「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）的10年3.25億美元。

大聯盟官網列出歷年自由市場球員簽約總值，馬查多10年3億美元排名史上第一高，過去A-Rod（Alex Rodriguez）分別於2001年與遊騎兵簽下10年2.52億美元合約，以及2008年簽約洋基的10年2.75億美元，A-Rod之前創下合約紀錄都被馬查多給改寫，締造自由市場合約總值新紀錄。

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以平均年薪紀錄，馬查多平均年薪3000萬美元排行史上第3，排列在響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Grienke）的3441萬美元及紅襪先發普萊斯（David Price）3100萬美元之後。若單以野手來看，馬查多平均年薪史上最高。

這是大聯盟相隔5年再次出現10年長約，2014年休賽季馬林魚和史丹頓簽下13年3.25億美元合約，創北美四大職業運動紀錄，而前一年水手與坎諾簽10年2.4億美元合約，不過近年球團的經營方針開始轉變，也紛紛改簽短約避險。

▲響尾蛇，葛蘭基（Zack Greinke）。（圖／達志影像／美聯社）

▲響尾蛇葛蘭基（Zack Greinke）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 馬查多教士A-Rod
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