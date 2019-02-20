運動雲

> >

死亡車禍文大女疑謝政鵬女友　曾陪練還征戰溫網

ETtoday運動雲

▲▼ 張女曾和謝政鵬遠征英國 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 張女曾和謝政鵬遠征英國 。（圖／翻攝自謝政鵬臉書）

體育中心／綜合報導

19日發生在文化大學格致路和愛富二街路口發生一起死亡車禍。根據《自由時報》報導，死者身份為文化大學運動與健康促進學系二年級的張恒綿，為網球國手謝政鵬女友。兩人感情甜蜜不只相約一起爬山運動，有時連謝政鵬趁著賽事空檔回台灣練球，她也愛相隨擔任餵球工作，感情相當甜蜜。

由於謝政鵬一整年下來，大約有超過30週在海外征戰網球各級職業賽。因此只要回到台灣，張恒綿一定愛相隨陪同練球兼放閃。近年謝政鵬夠是台灣網球雙打一哥，世界排名70名更是生涯新高，日前還在ATP250的索菲亞男網賽拿下亞軍成績相當出色。

請繼續往下閱讀...

不甘只是場邊啦啦隊和陪練，張恒綿也曾經親自現身謝政鵬比賽現場，包括去年的高雄海碩盃以及網壇最具傳統的大滿貫賽事溫布頓都有她的身影。兩人還暢遊倫敦鐵橋、大英博物館以及劍橋等知名景點。而在謝政鵬生日，以及家庭舉會等場合她也不缺席。

兩人過去經常放閃Po文，不過今年以來，兩人的社群媒體並沒有再一同出現在同張照片上，因此不確定兩人是否關係依舊。

由於謝目前在法國比賽，暫無法得知其回應。針對這起死亡車禍，警方不排除是公車A柱死角釀禍，但確切肇事原因還有待進一步調查。

文大女遭公車輾斃影片曝光　疑謝政鵬女友…曾金面山放閃：情侶必備。（圖／翻攝當事人臉書、記者邱中岳翻攝）

▲文大女遭公車輾斃影片曝光　疑謝政鵬女友…曾金面山放閃：情侶必備。（圖／翻攝當事人臉書、記者邱中岳翻攝）

關鍵字： 謝政鵬
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

熱門新聞

致敬喬丹！　杜克怪物新人威廉森罰球線起跳飛扣

馬查多加入教士　10年93億台幣大約5年後可以逃脫

全美高中女籃第一人佩奇　顏值身材球技全面逆天

雙獅賽／日職訓練風氣轉變　許銘傑：不像以前傳統

日職／王柏融春訓高水準　許銘傑：出乎我意料

柯瑞搭公鹿一哥很來電？外媒曝勇士2021年網羅字母哥劇本

讀者回應

﻿

最新新聞

1新陣形！陽岱鋼先發中外野戰起亞虎

2恩比德：喬丹不是最佳張伯倫才是

3馬查多改寫A-Rod自由市場最大約

4文大女曾陪謝政鵬征戰溫網

5期待王柏融　西武獅監督讚三拍子

熱門新聞

1杜克怪物新人威廉森罰球線飛扣

2馬查多加入教士　簽10年93億台幣

3第一女高中生佩奇球技顏值都逆天

4日職訓練風氣變　許銘傑：不傳統

5王柏融水準　許銘傑：出乎我意料

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

海龍蛙兵口號超整齊　金門馬冷冷的天澆不熄熱情的心～

統一獅抵達日本備戰西武　蔗總：來就是要贏球

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366