死亡車禍文大女疑謝政鵬女友　曾陪練還征戰溫網

▲ 張女曾和謝政鵬遠征英國 。（圖／翻攝自謝政鵬臉書）



體育中心／綜合報導

19日發生在文化大學格致路和愛富二街路口發生一起死亡車禍。根據《自由時報》報導，死者身份為文化大學運動與健康促進學系二年級的張恒綿，為網球國手謝政鵬女友。兩人感情甜蜜不只相約一起爬山運動，有時連謝政鵬趁著賽事空檔回台灣練球，她也愛相隨擔任餵球工作，感情相當甜蜜。

由於謝政鵬一整年下來，大約有超過30週在海外征戰網球各級職業賽。因此只要回到台灣，張恒綿一定愛相隨陪同練球兼放閃。近年謝政鵬夠是台灣網球雙打一哥，世界排名70名更是生涯新高，日前還在ATP250的索菲亞男網賽拿下亞軍成績相當出色。

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不甘只是場邊啦啦隊和陪練，張恒綿也曾經親自現身謝政鵬比賽現場，包括去年的高雄海碩盃以及網壇最具傳統的大滿貫賽事溫布頓都有她的身影。兩人還暢遊倫敦鐵橋、大英博物館以及劍橋等知名景點。而在謝政鵬生日，以及家庭舉會等場合她也不缺席。

兩人過去經常放閃Po文，不過今年以來，兩人的社群媒體並沒有再一同出現在同張照片上，因此不確定兩人是否關係依舊。

由於謝目前在法國比賽，暫無法得知其回應。針對這起死亡車禍，警方不排除是公車A柱死角釀禍，但確切肇事原因還有待進一步調查。

▲文大女遭公車輾斃影片曝光 疑謝政鵬女友…曾金面山放閃：情侶必備。（圖／翻攝當事人臉書、記者邱中岳翻攝）