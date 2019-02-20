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馬查多與教士達成協議　簽10年3億美元大約還可以跳脫

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▲▼馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

明星內野手馬查多（Manny Machado）終於有了落腳處！根據美媒報導，馬查多與教士已達成協議，簽下10年3億美元合約（約是93億台幣），合約中在第5年之後，馬查多可以跳脫合約，這將是北美職業運動史上總值最高的自由球員合約。

日前美媒報導教士網羅馬查多（Manny Machado）的消息不曾間斷，先前美媒報導教士球團提出具有「競爭力」的報價，根據《聖地牙哥聯合論壇報》報導，目前普瑞勒（A.J. Preller）已經親自前往邁阿密和他碰面。

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先是根據ESPN記者Jeff Passan在推特上報導，馬查多同意了教士提出的合約，達成簽約共識。之後另一名記者Ken Rosenthal隨後指出，馬查多與教士是10年3億美元合約。

沒多久，再有記者Tim Brown於推特上說明，馬查多在合約第5年後，也就是2023年後，可以跳說合約，讓合約合約逐一浮出檯面。

面對傳聞，記者Dennis Lin向教士隊執行主席Ron Fowler求證，獲得還沒有簽約，雙方還在討論階段的回覆。

Ken Rosenthal再進一步推測，馬查多還未通過體檢，因此還未正式簽約，但雙方已在簽約金額達成共識。

如果馬查多真的以10年3億美元加入教士，如果不算通貨膨脹，將是北美職業運動史上總值最高的自由球員合約。

關鍵字： 馬查多
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