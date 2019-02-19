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賈奈特回憶夢四對決大陸　美國隊為姚明設了百萬賭注

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▲卡特，賈奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡特，賈奈特為夢四隊主要球星。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

退役的傳奇球星賈奈特(Kevin Garnett)不僅在NBA取得巨大成就，同時他他也是美國隊一員，當時他參與的「夢四隊」就在2000雪梨奧運奪下金牌，近期他受訪談到了過去美國隊全員都為姚明下了一個100萬美元的賭注，看是誰能先在他頭上灌籃，只可惜最終都沒有人辦到。

夢四隊儘管都是NBA球星組成，但仍有許多只能算是二線球員，最主要超級球星就以賈奈特以及卡特(Vince Carter)為首，當時的卡特正處巔峰，飛天能力相當驚人，面對法國隊一戰，他直接飛過7呎2吋長人魏斯(Fredric Weis)完成驚天爆扣震撼全世界，不過當時最高的球員仍是「移動長城」姚明。

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姚明2000年時還為踏入NBA，但他卻已經引起了NBA許多球星的關注，當時夢四隊第一個交手的就是中國隊，面對7尺6吋的姚明，據賈奈特爆料，當時美國隊都為他設了一個賭注，「當時我們看到卡特飛越魏斯的爆扣後，所有事情都暫停了。

但外界不知道的是，我們為姚明設了一個賭注。我們賭100萬美元看誰能成為第一個在姚明身上完成扣籃的人，但都沒有人做到，大家都試圖去找姚明灌籃，卻都被他擋下不然就是我們自己灌籃失敗。」

賈奈特回憶說：「當看到卡特飛扣魏斯的時候，我想到的第一件事情就是，哦不，他贏了100萬美元，但我後來意識到這不是姚明，我推了卡特，如果你看這個影片，他幾乎是打到我的臉，只是我第一時間想到就是，X的，你贏了100萬。」

儘管沒有人在姚明身上完成灌籃，美國隊仍以強大實力輾壓中國隊，以119比72的47分差輕鬆拿下勝利，最終也在2000年奧運以85比75擊敗法國奪下金牌。

▲卡特，賈奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡特飛過魏斯完成爆扣。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA美國隊賈奈特卡特姚明
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