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傅園慧參加家庭聚會乾等2小時　發飆離席吼「好了沒有？」

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▲▼ 傅園慧上真人秀發飆 。（圖／翻攝自微博／圈内少年 ）

▲傅園慧發飆 。（圖／翻攝自微博／圈内少年 ）

體育中心／綜合報導　

大陸泳將傅園慧在里約奧運奪得女子100公尺仰式銅牌，賽後一句「洪荒之力」爆紅，日前參加實境秀節目時，自己20多年來第一次參加家庭大型聚會，不過因為親友大遲到，加上彼此都不熟識，讓他現場兩度發飆，畫面上了熱搜，再度引起網友們討論。

傅園慧自然不做作的表現，瞬間變成新一代「網紅」，日前參與實境秀節目，傅園慧父親在元旦安排了一場家庭大聚會，不過早上10點多就被叫醒的他，一路等到12點多，多名親友都還沒到齊，讓坐在奶奶身邊的他忍不住喊了句，「他們好了沒有啊？」

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接著親友到齊後，傅園慧面對整場都是不熟悉的親戚，還要大家先自我介紹，甚至出現冷場，大家都低頭吃飯，他發現場面帶不起來就起身離席，傅園慧對父親說，「這樣的氣氛很糟，讓我怎麼吃飯？浪費時間還不如不吃了，坐在那裡感覺自己像笨蛋一樣。」

傅園慧回到飯桌和親友敬酒，之後氣氛稍為好轉，大家還一起歡樂唱歌，而這段影片上了熱搜引發討論，有網友覺得像是看到自己過年的樣子，認為他個性耿直，「脾氣好也不是這樣等遲到的。」但也有網友認為，「兩度發飆對長輩沒有禮貌。」「都不講話擺臉色很不好。」

影片連結請點我，影片取自微博，如遭移除請見諒。

關鍵字： 傅園慧
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