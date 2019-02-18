高中木聯／平鎮雙投徐若熙、李承禎　重砲劉基鴻將選秀

▲高中木聯，李承禎。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

平鎮高中是近年來職棒好手的搖籃，去年選秀狀元戴培峰、榜眼古林睿煬都是平鎮畢業，目前高三球員預計有雙投1野要投入職棒，包括球速近150公里的徐若熙，還有控球派的李承禎，以及內野重砲劉基鴻。

距離6月選秀倒數4個月，高三球員也逐步決定未來的路，徐若熙上學期就已經表態參加職棒選秀，因身材不佔優勢，不考慮旅外，決定先進中職發展，平鎮教練評估應能在前三輪被挑走。

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劉基鴻去年在富邦U18之星的全壘打大賽脫穎而出，擔綱平鎮隊長的他，從二年級就是第4棒的火力重心，擁有內野游擊、三壘守備能力，也準備在高中畢業後投入選秀。總教練吳柏宏說，他有力量，足以挑戰職棒，另外郭玟毅也考慮參加選秀，不過他希望在高三下學期先把成績打出來再決定。

李承禎從國中時期就以球速見長，總教練吳柏宏說，雖然他球速沒有像其他投手那麼快，不過優勢就是控球好。李承禎對自己最有自信的一面也是控球，除了直球以外，還搭配滑球、變速球、指叉球等球種。

李承禎表示，職棒是打棒球的夢想，也是家人給的目標，決定選秀後，也有請教學長古林睿煬，學長告訴我，職棒練得量很多，比賽也多，要有心理準備。

▲高中木聯，徐若熙。（圖／記者楊舒帆攝）