高中木聯／首局失誤落後　東石幸運7局逆轉搶首勝

▲高中木聯，東石搶勝。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第二階段賽事18日開打，東石高中對戰興大附農，首局失誤形成落後，幸運7局把握對方失誤攻下致勝分，以3比2逆轉興大附農，首戰獲勝也讓晉級壓力減輕不少。

實力相當的東石與興大第二階段首戰交手，第1局興大附農利用失誤上壘，接著把握推進，張豈豪選到保送攻佔一、三壘，這時侯柏睿掃出左外野二壘安打帶回2分打點。

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以0比2落後的東石，2局下利用許濱顯保送上壘，朱瑋淇補上安打再由李連成高飛犧牲打追回1分，5局下對方投手亂流連續保送追平比數，關鍵7局蔡岡峰保送上壘，劉嘉益內野安打後攻佔得點圈，接著許濱顯掃游擊滾地球，對方游擊手正面接球，球卻從手套彈出形成失誤，讓東石進帳超前分。

東石先發投手彭宇豪度過1局亂流後回穩，投完6局失2分非責失分，表現不俗但無關勝敗，中繼的黃健俊中繼1.1局無失分奪勝投，最後蕭嘉彬上陣守住勝利。

東石總教練陳聯豐表示，第一局沒失誤的話，這應該是一場3比0的比賽，球員第二階段第一場球賽，有點沒集中精神，還好7局戰術有到位，才拿下致勝分。投手群表現可圈可點，值得鼓勵。

東石高中與興大附農、大理高中同組，下一戰19日戰大理爭取2連勝晉級。