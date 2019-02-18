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教士幹大的！同時向哈波、馬查多開價　合約雙破2.5億

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▲▼哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 組圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士衝了！同時向哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 提出8年合約報價。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

哈波（Bryce Harper）爭奪戰進入尾聲階段，隨著競爭對手陸續開價，教士也決定奉陪到底！根據大聯盟記者海曼（Joe Heyman）報導，教士同時向哈波及馬查多提出報價，祭出8年長約網羅，準備幹一票大的。

據海曼消息來源，教士向馬查多開價8年2.5億美元，被認為是市場目前最高的報價。而《聖地牙哥聯合論壇報》記者艾斯（Kevin Acee）報導，教士開給哈波的合約更大份，超出2.5億美元，一口氣對市場兩大球星報價，顯示教士補強的決心。

教士上次打進季後賽已是12年前，休賽季放話大肆補強，但至今並沒有太多動作，僅在市場以2年800萬美元簽下金斯勒（Ian Kinsler），如今春訓已經展開，教士也開始加大力度，分別向哈波、馬查多提出一筆具有競爭力的合約內容。

對於教士來說，簽下馬查多更有實質的意義，能夠立即補強三壘防區的洞，但教士持續鎖定哈波，一方面希望他能為戰績帶來幫助外，最主要是期望哈波帶來更多商業利益，藉此提振球隊票房。

哈波和馬查多休賽季投入自由市場，引起多支球隊的關注，但教士是少數同時追逐兩人的隊伍。在哈波方面，目前費城人、國民、白襪和巨人已經提出報價，外傳費城人提出10年3.1億美元合約佔據領先地位，而馬查多的部份，費城人和白襪則是都提出了報價。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 教士哈波馬查多
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