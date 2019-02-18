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韓職／樂天巨人本週與中職熱身賽　李大浩恐無法出賽

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▲樂天巨人球星李大浩在台灣春訓。（圖／記者楊舒帆攝）

▲樂天巨人球星李大浩在台灣春訓。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

韓職樂天巨人一軍正在高雄春訓，即將於2月20日開始與中職4隊進行熱身賽，不過眾所期盼的「大砲」李大浩目前調整不及，總教練楊相汶表示，李大浩可能不出賽。

樂天巨人一軍連續兩年選擇高雄春訓，今年高雄氣候宜人，沒遇到下雨天，目前為止都照表操課，讓楊相汶很滿意，隊內已經進行兩場練習賽，找來韓職裁判協助，球員們開始進入比賽期。

楊相汶表示，韓職規定2月1號開始春訓，我們都有按照計劃來進行，這裡環境與天氣都跟預期一樣，有很大的幫助，現在用隊內比賽來調整，準備跟中華職棒球隊比賽，接著是在日本和韓國的熱身賽。

根據樂天巨人對4場熱身賽先發投手的規劃，20日對富邦悍將是左投萊利（Brooks Raley）；21日對桃猿是帥哥投手金元中；23日對統一獅是具WBC國手經歷的張視喚；24日對中信兄弟則是19歲右投尹聖彬。楊相汶透露，「透過這4場比賽，趁機觀察未來季賽先發投手人選。」

至於打線方面，仍以調整為主，陣中第4棒主砲李大浩恐無法出賽，楊相汶說，「他身體還沒完全準備好，目前比李大浩狀況好的球員有很多。」

樂天巨人團長李允遠表示，「今年球季為了世界12強賽提前一週開幕，透過對中職的熱身賽多增加比賽經驗，對未來比賽會有幫助。」其實去年樂天巨人一軍也有規劃與中職球隊比賽，但因天氣等外在因素影響，沒有打成，今年終於能交手，而且有電視轉播，也讓樂天球團很期待。

▲樂天巨人在高雄春訓。（圖／記者楊舒帆攝）

▲樂天巨人球星李大浩在台灣春訓。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 韓職樂天巨人李大浩
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