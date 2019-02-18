羅維銘賽前1個月改吃素體力受影響　台北超馬48hrs男子組第10

▲2019台北超馬,羅維銘、楊皇蘭 。（圖／呂美佳提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019台北超級馬拉松15日在花博新生公園開跑，本賽事是亞洲唯一48小時場地賽，其中台灣雲豹超馬隊成員羅維銘、楊皇蘭也有參與48小時賽事，17日下午3點賽事結束，羅維銘繳出287.079公里，名列男子組第10名。

羅維銘、楊皇蘭4月將參加美國10日賽，因此本屆超馬算是為美國賽事暖身，羅維銘去年台北超馬跑出319.957公里，總名次第7、分組第5名，歷屆國內48小時男子組的排名上以319.957公里排在第10，而本屆則是以287.079公里，男子組第10名，總排名中排第13。

對此，台灣雲豹超馬隊領隊呂美佳認為，「這次比賽基本上大多數的選手都表現不佳，據了解是第一天天氣太熱，選手們都衝太快，致第二天起出現體力差與其他狀況，例如：抽筋、受傷，甚至很多選手中途棄賽。」

「另外，羅維銘因爲受到中華賓士董事、御蓮齋董事長劉楚明的影響，覺得吃素對健康的重要，在比賽前1個多月決定吃素。」呂美佳提到，「因此在營養這部份感覺是不足的，以致體力上的表現有受影響。」不過劉楚明也是過去10年羅維銘的老闆與贊助者。

楊皇蘭則是女子組第8名，呂美佳提到，「不過皇蘭本身就是素食者，吃素10幾年了，在營養上的補充比較沒有問題，但是她在體力上有受影響。」

由於美國賽事還有2個多月，是否會改變訓練方式，來因應天氣或是其他狀況？呂美佳說，「這次也是在美國天氣會較乾冷，目前無法安排移地訓練，基本上羅大哥的平日訓練是OK的，但在平日飲食部份需再討論，以避免因營養不足造成體力受影響，這部分需與羅大哥討論是否先恢復葷食。」