台北超馬三賽程獲IAU銀標認證　香港鄔棕輝48hrs男子組第一





▲ 2019台北超級馬 。（圖／超馬協會提供，下同）

體育中心／綜合報導

2019臺北超級馬拉松，15日起一連三天在花博新生公園舉辦，於17日下午三點圓滿落幕，重點賽程亞洲知名的48及24小時賽，吸引台灣各地與世界各國跑者來參賽，是有史以來參加地區分布最廣最國際化的一屆。

48小時男子組第一名為連年參賽的香港跑者鄔棕輝，以367.867公里遙遙領先，並創下香港紀錄，成為首位達標國際級標準的香港跑者；而女子組第一名毫無懸念，由世界排名第二名的日本名將稲垣寿美惠(INAGAKI Sumie)以356.150公里獲得。

▼ 香港跑者鄔棕輝。

台灣國內男子組由首次挑戰48小事賽的李俊昌335.935公里，黃筱純295.117公里蟬聯封后；24小時由日本的竹內剛博(TAKEUCHI Yoshihiro)刷新個人紀錄以241.995公里二連霸，而來自大陸的吳益華首次參賽就跑出217.464公里佳績榮獲第一。

而來自馬來西亞的生命鬥士曾志龍以110.058公里，完成首次48小時賽挑戰，亦刷新腦痲跑者的紀錄。本賽事其中三個賽程：48小時賽、24小時賽與12小時賽，今年皆獲得國際IAU銀牌標籤賽事認證。

▼ 台灣跑者李俊昌。

身為亞洲唯一一場48小時賽，是國際頂級銀標賽（國際間尚未有金標認證出現），本屆共有14位男女跑者達到總會的國家級成績標準（男300K／女270K），另外更有3人跑出國際級成績（男360K/女330K），分別是香港的鄔棕輝、稲垣寿美惠與松本ゆり。

而24小時賽是台灣僅三場的賽事之一，也是世界知名東吳超馬與超馬國家代表隊選手選拔的資格賽事，共17位男女跑者達到總會的國家級成績標準（男200K／女180K）本屆整體成績是開辦八年以來最接近金牌認證的一屆，也讓賽事極具意義，明年持續再戰金標認證。

▼馬來西亞生命鬥士曾志龍。