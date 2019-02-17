中職／臉書被找到　涂鴻欽退休後首度現身：中職加油

▲涂鴻欽。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

昔日三商虎「火車仔」涂鴻欽在1996年6月宣告退休後，17日首度在職棒場合現身，出現在中職30年開季宣告活動，如何被找回來呢？涂鴻欽說：「有人用臉書找到我。」

涂鴻欽在業餘時期是中華隊強投，之後加入三商虎成為王牌投手，1990年職棒元年有10勝8敗5救援，隔年有11勝4敗1救援，一直是三商虎的主力先發投手。

由於在1996年陷入「黑虎事件」風波，該年最後一次出賽是5月31日，6月21日由三商虎代為發表退休宣告，32歲結束職棒生涯。

他在離開職棒之後，就未在中職場合出現，今年是中職30年，在開季宣告活動中首度出現在中職公開場合，他說：「請大家為中華職棒加油。」

涂鴻欽表示，退休後第一次出席中職活動，喜歡離開就離開，也不想再不接觸，這一次是有人用臉書找我，有電話連絡上，剛好19日在台北有事，於是 答應17日上來參加活動。

他表示，退休後沒有教球，之前沒有回來中職教球想法，現在也就不會有，自己的個性也不喜歡去跟別人爭。

涂鴻欽笑著說：「以前三商總裁陳河東說，你們退休之後，我不知道要怎麼辦，安排工作就昏了，因為職位太低也不對，職位太高別人無法接受，去學校都已有名額，不想跟跟別人爭。」