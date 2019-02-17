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日職／大王太猛了！　熱身賽後火腿官方推一波

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記者黃詩崴／綜合報導

日本職棒火腿隊王柏融今（17）日熱身賽出戰阪神虎，首次面對日職熱身賽的王柏融排在先發第4棒，不過沒有守備而是擔任指定打擊，只能先讓日職球迷看看「大王的棒子」，他也不負教練所託，3次打擊通通上壘，還送出2支安打。大王的人氣相當高，賽後也圍著不少媒體進行聯訪，火腿官方推特也放上王柏融照片，並註記「今天狀況很好」

王柏融在16日火腿隊內紅白戰中敲出全壘打，今天面對阪神虎速球男藤浪晉太郎也一點都不遜色，先是在首局選到4壞保送；第2次對決則是在得點圈有人時敲出一壘安打，另外王柏融在5局擔任首位打者時推到反方向行成二壘安打。今天總計3打席，2支2外加1保送。

賽後大批媒體訪問王柏融，火腿官方推特也放上他受訪時的照片，並且寫道，「今日狀況火燙！王柏融2打數2安打1四死！」下方標籤除了有「愛鬥士」、「沖繩」、「王柏融」，還有著「大王加油」的台灣用法。

▼王柏融5上送出二壘安打。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

關鍵字： 日職火腿王柏融熱身賽
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