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高雄馬／抗血紅素低衛冕全馬國內第一　鄭瑞竹謝學弟一起完成

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▲▼ 2019高雄馬,全馬拉松男子組國內第一鄭瑞竹（左）、吳睿恩 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲2019高雄馬,全馬男子組國內第一鄭瑞竹（左）、吳睿恩 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／高雄報導

「2019高雄MIZUNO國際馬拉松」17日清晨5時50分在高雄國家體育場世運大道登場，我國好手鄭瑞竹參加42公里全馬，成功衛冕國內男子組第一、總排名排在第11，不過這其實是他去年被驗出來血紅素過低，再恢復訓練後所創的佳績。

曾參加過5次高馬的鄭瑞竹，去年參加23公里超半程馬拉松獲得總排名第2、國內第1好成績，與第1名的肯亞選手僅差5秒，賽前就希望能把國內第一留在高雄，這次和學弟吳睿恩一起，最終繳出2小時32分34秒成績成功衛冕，也是總排名第11名，吳睿恩則以2小時32分57秒排在國內第二。

鄭瑞竹說，「目標是2小時35分，因為以高雄的天氣要跑2小時30分標準比較困難，我們在高雄訓練知道鼓山那邊是大逆風、上坡，所以那12公里在戰術上一人做1.5公里到2公里的破風計畫，互相把風阻降到最低。」

談到小自己5歲的吳睿恩，鄭瑞竹讚譽有加，「這是他的第二次全馬，過去比較常受傷，現在的2小時33分是台南歷年第二成績，已經超越阿濱學長（蘇志濱），我是覺得很開心，看到學弟上來很感動。」原來他在去年5月被驗出來血紅素過低，不太能跑步，陷入一段低潮期很沮喪，一度想放棄。

鄭瑞竹直到去年9月才恢復訓練，「我這場其實滿怕他贏我，但從去年到今年如果沒有他，我可能退役了，在這團隊很幸運，我有為我們築夢的教練，一群追夢的學姊（謝千鶴）、學弟，今年衛冕國內第一很感動，但我覺得這個冠軍是我們兩個一起，一起訓練五年以上有心電感應了，他給我的鼓勵大於我給他的。」

而蘇志濱則是跑出2小時35分排在總排名第14，不過已經突破自己個人最佳成績。

▼鄭瑞竹（左）、吳睿恩 。（圖／主辦單位提供）

▲▼ 2019高雄馬,全馬拉松男子組國內第一鄭瑞竹（左）、吳睿恩 。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 高雄馬鄭瑞竹
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