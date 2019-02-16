被列為哈波馬查多備案　前皇家冠軍功臣引天使注意

▲前皇家隊冠軍班底莫斯塔克斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

2015年皇家世界大賽冠軍主力莫斯塔克斯（Mike Moustakas），因在2017年錯估市場情勢簽下短約，去年關鍵合約年表現未達預期，至今還在市場等待合約，但隨著春訓展開，他成了球隊無法簽下哈波（Bryce Harper）或馬查多（Manny Machado）的備案，現在天使隊也將雷達掃向這位30歲三壘手。

根據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）報導，莫斯塔克斯出生於洛杉磯，高中在洛杉磯的近鄰社區查茲沃斯就讀，雖然天使位於距離稍遠的安那罕，但對於莫斯塔克斯來說，天使將提供一個回鄉打球的機會。

天使在去年開季前與柯薩特（Zack Cozart）簽下3年合約，上個球季主要鎮守三壘，偶爾支援守二遊防區。根據報導中指出，如果天使未來簽下莫斯塔克斯，預計柯薩特將讓出三壘，改轉守二壘位置。

先前有報導指出，釀酒人有意與莫斯塔克斯再續前緣，但可能僅會提供短約，計畫未來蕭爾（Travis Shaw）移防三壘，讓農場大物卡斯頓日浦（Keston Hiura）接棒二壘，因此莫斯塔克斯並不在未來藍圖之中

目前哈波和馬查多還在自由市場等待簽約，據美媒爆料，哈波已經有了決定，預計近期就會宣布，若哈波簽約之後，馬查多也將隨即跟進。由於部分球隊都將莫斯塔克斯列為備案，在兩人還未決定去處之前，球團還將先觀望一陣子。

現年30歲的莫斯塔克斯上季打擊三圍.251/.315/.459，繳出10支全壘打、95分打點成績。

▲哈波、馬查多兩人的簽約進度牽動著自由市場。（圖／達志影像／美聯社）



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