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台灣2位選手出征香港馬術大師賽　共同爭取最佳榮耀

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奧運馬術汪亦岫出賽。(圖／中華奧會提供)

▲奧運馬術好手汪亦岫。（圖／中華奧會提供）

體育中心／綜合報導

擁有超過20年馬術經歷的Jack黃啟芳，2016年在中東皇室的極力推薦下，以競選方式成為FEI(國際馬術總會Fédération Équestre Internationale)麾下擁有全球65%人口的第八分區主席，現在他以推廣台灣的體育實力為己任，全力以赴協助台灣選手能夠被世界所看見，而即將進行的馬術盛會-浪琴表香港馬術大師賽也能看到他的身影，已進行至第七屆的賽事中，也將看到馬術選手汪亦岫、林子嚴代表台灣出征爭取最高榮譽。
 
Jack黃啟芳出生於台灣，從小接觸了多項運動，除了棒球、角力、田徑、美式足球外，在美國念大學期間也常回台擔任健身教練，廣泛的興趣造就他保持熱情面對各項挑戰。而對馬術的興趣要回溯到大學時，陪伴罹患僵直性脊椎炎的父親騎馬復健，從而進一步成為騎手至今已有27年的經驗，因對馬兒的熟悉及熱愛在1998年的時候接受秘書長邀請擔任馬術協會的國際組組長一職，在職期間走訪了世界各地參與馬術論壇、國際會議等等，增加了對於此項運動的寬闊視野，也因此看見不同國家的風土人情目前已走過共48個國家，結識了許多馬術界中的國際人士，更加確信要將馬術運動推展起來。而在2016年的時候，經過約旦公主的大力推薦出面參與FEI第八分區的主席競選，以民主的方式高票當選承接下重責大任。
 
在為馬術運動多年奔走之下，他看見了熱愛這項運動的不同人們，無國界、貴賤之分，大家共同為喜愛之事努力，讓彼此的互動提升至不同的層次。而在大家的努力之下，台灣馬術運動選手開始在國際賽事上嶄露頭角，2020年東京奧運將近，於荷蘭舉辦的國際資格賽即將展開，台灣的選手也即將上場爭取參賽資格，通過資格賽後還需要加緊訓練，務必在奧運賽事中爭取最佳成績。而他也將投入2月15日起跑的第7屆浪琴表香港馬術大師賽及亞洲馬術週的賽事服務。
 
第7屆浪琴表香港馬術大師賽於2月15至17日於亞洲國際博覽館舉行，今年由香港賽馬會贊助新增3個亞洲比賽項目，包括「香港賽馬會亞洲挑戰賽」、「香港賽馬會亞洲青少年挑戰賽」及「香港賽馬會亞洲青少年大獎賽」，中華台北派出汪亦岫與林子嚴兩位選手參加。汪亦岫是知名馬術奧運選手，長年旅居歐洲的她與10歲愛駒JUSSICA T遠渡重洋參加此一5星級障礙超越賽事，與全球頂尖騎手再拚高下。

而15歲的林子嚴自6歲接觸馬術，近4年開始積極參加國內比賽，是馬術界的矚目新星，個性沉靜早熟的他相當知道自己的目標，在參加去年台灣所舉辦的「第三屆亞洲馬術總會青少年障礙超越錦標賽」時，便告知父母想參加浪琴表香港馬術大師賽的想法，果然一躍成金奪下個人賽冠軍並獲得參賽資格。2月16日、17日賽事中，他將騎乘主辦方所提供的馬匹與另五名來自中國、香港、印尼和伊朗的年輕騎手競爭障礙高度1米、1米1的賽事，力拼奪下最好成績。

關鍵字： 香港馬術大師賽汪亦岫林子嚴馬術
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