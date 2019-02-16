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CBA／劉錚三分命中率百分百　廣廈外援回神止敗保前4

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▲▼廣廈，林志傑，劉錚，博洛西斯。（圖／CFP）

▲劉錚板凳出發攻下10分。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

CBA第40輪廣廈15日主場迎戰上海，廣廈除了陣中大小外援合力轟下56分，再靠著全隊15記三分以127比110射倒上海。台灣雙俠林志傑先發拿到6分；劉錚板凳出發攻下10分兩人合計投進3顆三分。廣廈目前以2場勝差優勢卡住聯盟第四名的位置。

▲▼廣廈，林志傑，劉錚，博洛西斯。（圖／CFP）

▲博洛西斯轟全隊最高29分。（圖／CFP）

本場比賽前遭遇2連敗的廣廈，急需要勝利來終止連敗，大小外援終於找回手感，福特森（Courtney Fortson）砍27分、8助攻、7籃板外加6抄截；博洛西斯（Ioannis Bourousis）則是有著全隊最高的29分、7籃板、5助攻，兩人各貢獻3顆三分。

▲▼廣廈，林志傑，劉錚，博洛西斯。（圖／CFP）

▲廣廈林志傑。（圖／CFP）

「野獸」林志傑本場先發上陣不過只有上19分鐘，主要擔任防守工作較多，沒有太多的出手機會，投4中2攻下6分外帶2籃板、1助攻。

廣廈另一名台灣好手劉錚今天板凳出發，擺脫前一場得分掛蛋的窘境，上場23分鐘投7中4包括三分線2次出手都命中，攻下10分、6籃板、3助攻還外加4抄截。

近況不佳的廣廈先是從聯盟前三掉到第四，又吞下2連敗情況下一度與第五的北京首鋼剩下1場勝差，不過拿下15日比賽的勝利，同日首鋼不敵北控，也讓目前廣廈暫時以2場勝差卡住前四的位置。

▼廣廈暫時保住第四。（圖／CFP）

▲▼廣廈，林志傑，劉錚，博洛西斯。（圖／CFP）

關鍵字： CBA浙江廣廈上海林志傑劉錚旅外台將
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