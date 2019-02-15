富邦盃少棒／龜山、中平桃園雙強權夾擊　新街打團體戰

▲龜山少棒。（圖／資料照）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦盃台灣12強少棒大賽將於2月19日在青年公園開打，硬式組桃園市龜山和中平來勢洶洶，將在C組夾擊南投縣新街，新街總教練紀俊麟表示，會提醒球員更專注，打團體戰。

桃市龜山是全國比賽常勝軍，去年富邦盃踢到鐵板不敵高市中正，今年陣容換血，仍擁有強大火力，總教練李政達表示，「李立威、宋翊偉、黃天賜、邱立璿、蔡韋辰在投、打方面都表現不錯，其中宋翊偉和李立威有全壘打實力，此外凌勝豪和林立崴是巧打型打者，投手陣容右投為主，吳天豪則是新練的左投。」

龜山上學期已經拿下徐生明盃、重光盃、桃園盃、立德盃、興穀盃等5座冠軍，下學期的國手選拔賽也被看好能拿下國家隊代表權，李政達說，「這屆身材落差比較大，但他們全國賽表現大部分按部就班很穩定，才能在盃賽維持一貫傳統拿下好成績，富邦盃盡全力迎戰。」

桃市中平投手方面由黃秉森、張耀允扛主力，周柏恩擔綱第4棒，也能登板，將是全隊投打重心，總教練李國強表示，「周柏恩中外野守備範圍廣，攻擊很有未來性。」

守備紮實是桃市中平的球風，李國強坦言，「攻擊面較不穩定，這批球員表現會大起大落，攻擊慾望不夠強，但是上學期的比賽可以看見他們的進步，表現越來越好，富邦盃先目標四強，關鍵是要維持進步會比較好，不給球員壓力。」

南投新街遭桃園雙強夾擊，陣容雖然不如龜山、中平整齊，不過主力捕手松祐恩擁有穩定的打擊能力，從5年級開始蹲捕的他，也累積一定的經驗。紀俊麟表示，「投手方面倚重松祐恩和卡里路˙曼格格，今年投手戰力較缺乏，會倚重他們，負擔多一點局數，松祐恩不論第幾棒都會是攻擊重心。」

新街立德盃預賽止步，金龍盃、重光盃闖進複賽後都被龜山提前「扣倒」，紀俊麟坦言，「桃園無論哪一隊實力都很堅強，要看球員有沒有發揮水準，尤其對桃園球隊要保持好的備戰，不能恍神。之前對戰如果都把自己做好的話，都有機會拉近比分，這次富邦盃會再提醒球員，要更專注才行。」