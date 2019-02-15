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灌籃大賽試煉場　卡特：那晚過後讓我成為球星

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▲▼卡特。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡特表示灌籃大賽讓他成為真正的球星。（圖／達志影像／美聯社）

 記者黃詩崴／綜合報導

2019夏洛特明星週即將到來，逐漸式微的灌籃大賽，儘管在前幾年靠著拉文（Zach LaVine）重新來到高峰，不過沒有延續下去就像是煙火般燦爛且短暫，導致近2年稍嫌黯淡無光。外媒深入報導，發現星度不足也是其中的原因之一。「半人半神」飛人卡特（Vince Carter）在訪談中提到，是那場灌籃大賽才讓他成為真正的球星！

▲拉文與高登上演近代最精彩的灌籃大賽。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

2015年還效力灰狼隊的拉文以摧枯拉朽之姿輕鬆拿下灌籃大賽冠軍，那年的灌籃大賽他重新讓球迷感受到灌籃的「美」，隔年魔術隊高登（Aaron Gordon）向他挑戰，兩人你來我往互相放出猛招，也讓2016年灌籃大賽被列入經典之役。

▲拉文。（圖／CFP）

▲拉文堪稱是卡特後最強灌籃手。（圖／CFP）

不過隨著拉文不願在灌籃大賽出征，而且高登受傷勢影響以不再有高超水準演出，讓灌籃大賽關注度再度下滑。根據《theundefeated》報導，近幾年不只是灌籃大賽的技巧難以突破，過往灌籃大賽猶如巨星訓練班，不少球星都曾在年輕時參加過灌籃大賽，不過現在參賽的潛力度越來越低。

根據統計，最近一位拿到灌籃大賽冠軍的明星球員已經是2014年的巫師「牆哥」沃爾（John Wall），2019年入選明星賽的球員裡也只有葛瑞芬（Blake Griffin）、喬治（Paul George）、里拉德（Damian Lillard）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）以及因傷無法出賽的歐拉迪波（Victor Oladipo）。

▲卡特在2000年灌籃大賽中拿下冠軍。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

飛人卡特20年的職業生涯儘管指上猶虛但是所有人都記得他是灌籃界的神，2000年的灌籃大賽中卡特一戰成名。近日卡特被問到為何現在越來越少充滿天份的球員參加灌籃大賽，他接受訪問表示，「我不知道怎麼回答這個問題，不過以我自己為例，在那參加灌籃大賽那個晚上前，我只是個高順位選秀球員，還不是球星，但那晚過後一切都變了，我也在隔年參加了明星賽，不過我覺得參加一次就夠了，我不想身上貼著灌籃大賽的標籤。」

關鍵字： NBA明星賽灌籃大賽卡特Vince Carter
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