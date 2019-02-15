詹皇未來將買NBA球隊　魔術強森支持前提先幫湖人奪冠

▲詹皇表示未來絕對會收購NBA球隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

詹姆斯(LeBron James)身為聯盟第一人，他的影響力早已超越球場，自身的商業帝國版圖也越來越大，儘管目前狀態仍處巔峰，但詹姆斯確實也到了34歲的老將年齡，現在也時常被問及退役生活，其中是否會像喬丹(Michael Jordan)一樣收購球隊也成為大家關注焦點，近期「詹皇」就表示肯定會成為球隊老闆，對此魔術強森(Magic Johnson)非常支持，但前提要先幫湖人奪冠。

最近詹姆斯被問及未來是否可能收購NBA球隊就表示，「不是可能，而是肯定會這麼做。」此話一出就讓人想到喬丹，過去他在2010年以2.75億美元收購夏洛特山貓(現為黃蜂)，擁有球隊90％股份，據《Forbes》報導，現在黃蜂價值高達12.5億美元，足足比喬丹當時收購多了9.75億美元。

▲喬丹在2010年收購山貓，現今價值大幅提升。（圖／達志影像／美聯社）



除了球場成就外，外界也不斷拿詹姆斯來與「籃球之神」來比較商業版圖，目前「詹皇」已經是芬威體育集團的合夥人，擁有利物浦2％的股份，價值達4000萬美元，加上其他投資以及球員薪水，詹姆斯總資產超過4.5億美元，這也讓他擁有買下球隊的絕對實力。

作為湖人現任總裁的魔術強森，對於詹姆斯未來要收購球隊一事非常支持，「球員去做老闆不是一件容易的事情，除了要有錢之外，還要非常聰明，詹姆斯這方面都非常符合。他需要得到球員、其他老闆以及聯盟總裁的尊重，這方面詹姆斯絕對沒問題。」隨後魔術強森也開玩笑表示詹姆斯若要當球隊老闆有前提，「喬丹做黃蜂老闆就很棒，我們需要更多球員以及黑人老闆，詹姆斯絕對是最適合人選，但現在我需要他先幫助湖人拿下總冠軍。」

▲魔術強森支持詹皇收購球隊，但要他先幫湖人奪冠。（圖／達志影像／美聯社）