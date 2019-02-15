韓國拚奧運！金卿文看中數據　球評、情蒐加入教練團　

▲NC恐龍總教練金卿文（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國隊兩年前在世界12強賽奪冠，今年的世界12強賽意義不同，是爭取奧運資格重要賽事，韓國隊由北京奧運冠軍教頭金卿文接下這個燙手山芋，日前他宣布教練團陣容，偏向情蒐人員背景和電視台球評背景。

金卿文的團隊包括投手教練鄭珉哲，他是SBS電視台球評，打擊教練金宰炫是SPOTV球評，守備教練李鍾烈退役後先赴美進修，回國擔任球評且曾為情蒐小組負責人，牛棚教練崔元豪也曾赴美研修，取得博士學位，再回國當球評

而牛棚教練陳甲龍(三星)和跑壘教練金鍾國(起亞)都是現役職棒教練，技術委員會會長金始眞透露，三壘指導教練與總教練要交換暗號，判斷球的落點，所以要有現場經驗比較重要。

上述教練團有4人的背景都非現役職棒教練，相當有創意，但也很符合金卿文相信「數據派」的一貫作風。熟悉韓職的相關人士認為，這樣能讓情蒐小組蒐集對手的訊息準確傳達給教練團，金卿文不會依名氣選材，看中成績及數據，說不定李政厚、姜白虎都有機會入隊，金賢洙、朴炳鎬應會繼續擔任中心打線，前提是他們本季成績要很出色，而且不受傷，右投是傷腦筋的部分，目前韓職沒有強力右腕，要觀察新加入KT巫師的李帶溵表現如何，他雖然能飆出150公里球速，但控球也是隱憂。

將扛守備教練的李鍾烈是前LG雙子球員，他熟知日本及台灣的戰力，前年亞冠賽也曾親自來台情蒐，他坦言，「雖然沒有現場指導的經驗，但一直以來都是做相關的事情，可以就自己所知的部分全力幫助球隊。」李鍾烈和牛棚教練崔元豪曾在LG雙子共事過，投手也是守備一環，他會與鄭元豪及其他教練共同合作，創造對球隊有幫助的最大效果。

李鍾烈離開情蒐小組後，金卿文找來在前東家NC恐龍一起作戰的金平鎬教練擔任情蒐小組負責人，金平鎬觀察與分析球員很有一套，當他擔任跑壘教練時，盜壘成功率會增加，2015年朴海旻60盜就是由他站三壘指導教練，而且他跟金卿文共事過，去年也跟他一起離開NC恐龍，溝通不會有問題。

韓國為備戰世界12強賽，技術委員會會長金始眞和金平鎬22日啟程赴日，到沖繩和宮崎看韓國職棒球員，下個月還要到日本看日墨交流戰，開始蒐集情報。

▲南韓情蒐人員李鍾烈轉任守備教練。（圖／記者楊舒帆攝）