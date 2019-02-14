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辭公務員轉職業奪UTMB季軍　日50歲傳奇跑者鏑木毅勉勵築夢

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▲▼ 日傳奇跑者鏑木毅創環富士山超級越野賽　與台越野跑者交流 。（圖／北面提供）

▲日傳奇跑者鏑木毅與台越野跑者交流 ，左起黃崇華、江晏慶、鏑木毅、雷理莎、劉治昀與陳仲仁 。（圖／北面提供，下同）

記者謝孟儒／台北報導

曾經在2009年獲得北京TNF100國際越野跑挑戰賽冠軍、美國超馬西部100英里耐力賽亞軍的日本傳奇跑者鏑木毅，受品牌The North Face之邀，來台集訓和國內好手及教練們分享心得，談到夢想的重要性，現在又要挑戰，「希望可以影響其他人還是可以追逐夢想。」

鏑木毅創辦世界級賽事UTMF環富士山超級越野賽(ULTRA-TRAIL-Mt-Fuji，簡稱UTMF)，今年以50歲之姿再次參加UTMB環白朗峰超級越野耐力賽(Ultra-Trail du Mont-Blanc，簡稱UTMB)越野賽事，今年將第六度挑戰，特地安排來台四天進行越野跑集訓， 回顧越野跑生涯，從2007年開始正式參加國外賽事後，就此深深著迷，在2009年辭掉公務員工作轉換了跑道，決心成為職業跑者。

▲▼ 日傳奇跑者鏑木毅創環富士山超級越野賽　與台越野跑者交流 。（圖／北面提供）

鏑木毅來台和台灣越野跑好手們相見歡，談到從小也遭遇很多挫敗，被欺負、考試不好等等，「但是經驗是人生的前半段，第一次在箱根參加馬拉松，享受人群加油聲，自己並不是跑很快的人，短距離無法勝任，但是超過100公里的賽事前後挑戰五次，在40歲那年拿下UTMB第三名，就是把過去挫敗轉為能量。」

鏑木毅跑步資歷已有35年，「雖然已經50歲了，但還能做的事還很多，喜歡自我挑戰到極限，是夢想也是樂趣， 10年後體力沒有那麼好，現在又要挑戰，希望可以影響其他人，還是可以追逐夢想的，做自己喜歡的事情挑戰自己，旁人雖然覺得苦待，可是有找到自己喜歡，就是快樂的事情。」

▲▼ 日傳奇跑者鏑木毅創環富士山超級越野賽　與台越野跑者交流 。（圖／北面提供）

對於將台灣作為特訓第一站，鏑木毅談到，「日本人對於台灣的山知道得很少，台灣跟日本那麼近為什麼不能辦？第二個希望在台灣可以得到不同訓練，身體也可以承受得了，成為自己的養分，最後就是希望來吃台灣的美食，和大家近距離的溝通。」

越野跑對於自己的生命意義，鏑木毅認為，曾到30多個國家比賽，「跑的過程很享受，享受景色、當地人為都是樂趣，當作一種另類旅行，希望了解越野跑的世界，每個人都很快樂完成，過去當公務員，跑步、工作、睡覺的生活時間被分割很細，但夢想在推動著我，因為有夢，身為亞洲人在歐洲越野跑的發源地，希望讓更多人看到亞洲人。」

▲▼ 日傳奇跑者鏑木毅創環富士山超級越野賽　與台越野跑者交流 ，左起黃崇華、江晏慶、譯者、鏑木毅、雷理莎、劉治昀與陳仲仁 。（圖／北面提供）

關鍵字： UTMF環富士山超級越野賽鏑木毅越野跑
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