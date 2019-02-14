台韓澳12強若預賽淘汰　奧運最終資格賽形成6搶2

▲12強棒球賽。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽中華、韓國與澳洲，名次排名在次的球隊取得2020東京奧運資格，如果都在預賽被淘汰，據了解，這一個奧運名額不會保留給亞太區，而是直接在最終奧運資格賽進行6搶2。

2020年東京奧運棒球賽有6個參賽名額，主辦國日本已有1席，12強棒球賽產生美洲、亞太區各1席，美洲資格賽再1席、歐／非資格賽1席，最後一席是明年開打的最終資格賽。

12強棒球賽由中華與韓國、澳洲競爭1個亞太區奧運資格，依3隊誰的名次較高取得資格，預賽中華隊與日本、波多黎各、委內瑞拉同一組，韓國與古巴、澳洲及加拿大同一組。

若中華、韓國與澳洲都無法打進複賽6強，世界棒壘總會表示，12強賽就不會有亞太區的奧運資格，這一個奧運名額將會留到明年的奧運最終資格賽產生。

據熟悉世界棒壘總會的人士表示，台灣、韓國及澳洲若沒有球隊在12強賽打進最後6強，代表這個？奧運資格就沒有了，最終資格賽也不會為亞太區保留1個席次，而是由最終資格賽的6隊爭搶2個名額。

奧運最終資格賽由台灣取得主辦權，由亞洲區2隊、美洲區2隊、歐洲／非洲區1隊、大洋洲資格賽優勝隊，共6隊競爭剩下的奧運參賽資格。