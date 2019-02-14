運動雲

> >

台韓澳12強若預賽淘汰　奧運最終資格賽形成6搶2

ETtoday運動雲

12強棒球賽-陽岱鋼（圖／記者黃克翔攝）

▲12強棒球賽。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽中華、韓國與澳洲，名次排名在次的球隊取得2020東京奧運資格，如果都在預賽被淘汰，據了解，這一個奧運名額不會保留給亞太區，而是直接在最終奧運資格賽進行6搶2。

2020年東京奧運棒球賽有6個參賽名額，主辦國日本已有1席，12強棒球賽產生美洲、亞太區各1席，美洲資格賽再1席、歐／非資格賽1席，最後一席是明年開打的最終資格賽。

12強棒球賽由中華與韓國、澳洲競爭1個亞太區奧運資格，依3隊誰的名次較高取得資格，預賽中華隊與日本、波多黎各、委內瑞拉同一組，韓國與古巴、澳洲及加拿大同一組。

若中華、韓國與澳洲都無法打進複賽6強，世界棒壘總會表示，12強賽就不會有亞太區的奧運資格，這一個奧運名額將會留到明年的奧運最終資格賽產生。

據熟悉世界棒壘總會的人士表示，台灣、韓國及澳洲若沒有球隊在12強賽打進最後6強，代表這個？奧運資格就沒有了，最終資格賽也不會為亞太區保留1個席次，而是由最終資格賽的6隊爭搶2個名額。

奧運最終資格賽由台灣取得主辦權，由亞洲區2隊、美洲區2隊、歐洲／非洲區1隊、大洋洲資格賽優勝隊，共6隊競爭剩下的奧運參賽資格。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

熱門新聞

影／12強分組確定！中華、日本、委內瑞拉、波多黎各B組激戰

林書豪暴龍首秀拿8+5+5　連線明星主控羅瑞退巫師

12強賽中華隊在死亡之組　韓國、澳洲同組先廝殺

林書豪暴龍首秀球迷起立鼓掌歡迎　輕鬆切入半場拿4+3

林書豪與暴龍簽下等價合約　7年前情人節在多倫多演絕殺秀

林書豪秒學會暴龍賽前儀式　猛做伏地挺身沒重演小賈索糗事

讀者回應

﻿

最新新聞

1博弈網站預測湖人新主帥球爸上榜

2中職官辦熱身賽門票15日開賣

3台灣第一　桃猿與潮流大牌'47合作

4大迫勇也不踢美洲盃

512強關係中華隊闖奧運　首戰避開日本

熱門新聞

1中華隊12強戰日本、委內瑞拉、波多黎各

2林書豪暴龍首秀拿8+5+5連線羅瑞

312強賽中華隊死亡之組　韓、澳先廝殺

4林書豪暴龍首秀球迷起立鼓掌歡迎

5林書豪正式簽約暴龍直呼多倫多好冷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

郭婞淳宣布2020年東奧後退休！ 最想回鄉在台東開早餐店

林書豪確定與老鷹買斷　發文感謝亞特蘭大給證明身手機會

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366