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WBC資格賽2／21開戰！愛爾達多視角呈現精采對決 專業陣容助陣

▲▼ WBCQ世界棒球經典賽資格賽 愛爾達多視角呈現精采對決 。（圖／愛爾達提供）

▲ WBCQ世界棒球經典賽資格賽，愛爾達多視角呈現精采對決 。（圖／愛爾達提供

記者王真魚／綜合報導

第六屆世界棒球經典賽資格賽（World Baseball Classic Qualifiers 2025）將於2月21日在台北大巨蛋點燃戰火，台灣總代理愛爾達電視全程轉播，提供最豐富的觀賽體驗。本次賽事除了邀請豪華球評陣容，還特別推出多視角直播與全中文化轉播介面，讓球迷不論是想體驗場邊應援的熱血氣氛，還是深入剖析戰術細節，都能透過愛爾達的專業轉播，全方位掌握大巨蛋的賽況，一起為中華隊加油！

多視角轉播登場！ELTA.tv打造沉浸式觀戰體驗

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本屆資格賽，愛爾達電視將透過中華電信MOD、Hami Video及ELTA.tv的愛爾達體育2台進行現場直播，並於ELTA.tv成立「WBCQ專區」，提供球迷更多視角選擇：

Max 1、2台：應援視角，感受球場現場氛圍！

Max 3台：球場全覽視角，四宮格畫面整合主視角、一壘、三壘與戰術視角，讓觀眾不錯過任何關鍵時刻。

Max 7台：全螢幕戰術視角，深入解析比賽戰略。 愛爾達YouTube頻道：主播檯實況 + 互動聊天室，打造全新應援體驗！

豪華主播球評陣容進駐大巨蛋　專業解析中華隊戰況

台北大巨蛋賽事愛爾達將前進現場，名球評曾文誠先生將全程參與中華隊賽事評述工作，搭配具備國家隊總教練資歷的「草總」謝長亨教練、「大胖」鄭景益教練，專欄作家「牛奶」王翊亘先生，提供豐富觀賽解說，中華隊情蒐團隊成員周正雄教練則將負責評述午場賽事以及一戰定生死的附加賽。

在主播方面，愛爾達電視派出吳昇府、魏楚育、李祐廷等專業主播駐守台北大巨蛋，確保球迷能第一時間掌握國家隊最新動態。 WBC資格賽台北站完整賽程！

中華隊21日首戰西班牙 2025WBC台北資格賽即將登場，中華隊將於2月21日19:00迎戰西班牙，力拚開門紅。愛爾達電視將於愛爾達體育2台獨家直播，每場賽事由頂尖主播、球評與場邊記者全程報導。

愛爾達體育賽事LIVE查詢網址： https://eltaott.tv/channel/sports_program_detail　  

2025 WBC世界棒球經典賽台北資格賽 愛爾達體育2台場場直播  

2/21(五) 12:00 南非 VS 尼加拉瓜 主播：李祐廷 球評：王翊亘  

2/21(五) 19:00 西班牙 VS 台灣 主播：吳昇府 球評：曾文誠/王翊亘 場邊報導：魏楚育      

2/22(六) 12:00 西班牙 VS 尼加拉瓜 主播：吳昇府 球評：周正雄  

2/22(六) 19:00 台灣 VS 南非 主播：魏楚育 球評：曾文誠/鄭景益 場邊報導：李祐廷  

2/23(日) 12:00 南非 VS 西班牙 主播：魏楚育 球評：周正雄  

2/23(日) 19:00 尼加拉瓜 VS 台灣 主播：李祐廷 球評：曾文誠/謝長亨 場邊報導：吳昇府

2/25(二) 19:00 附加賽(分組3對分組2) 主播：吳昇府 球評：周正雄  

關鍵字： 棒球世界棒球經典賽愛爾達電視台北資格賽球評WBCQ

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