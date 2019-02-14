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裁判報告還恩比德清白　不過該吃的罰單還是得繳

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▲恩比德賽後記者會怒噴裁判。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

記者黃詩崴／綜合報導

七六人13日主場迎戰塞爾提克，「大帝」恩比德（Joel Embiid）在賽後接受訪問結束時大罵裁判。今（14）聯盟賽後裁判報告還了恩比德一個清白，不過聯盟也對他的不當言論做出懲處，開了張25000美元（約77萬台幣）的罰單。

七六人在13日以112比109不敵綠衫軍，比賽末節剩下40秒時，七六人落後2分，恩比德持球單打霍佛德（Al Horford），恩比德先是背框轉身後騙到霍佛德讓他失去重心，然後再往前一靠出手投籃，不過球噴掉裁判也沒有響哨，這也讓恩比德大為光火。

▲恩比德不滿裁判的關鍵判決影響比賽。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

比賽最後2.9秒七六人落後3分握有球權，不過拿到球的恩比德卻沒有出手三分，也讓球隊錯失追平機會最終敗下陣來。賽後恩比德接受訪問先是回應最後一個PLAY，「我太傻了，沒有注意到當下的情況，我還以為我們有一次暫停但我們沒有了。」

七六人該場賽後訪問的除了恩比德外還有新援哈里斯（Tobias Harris），當訪問結束後，恩比德對著麥克風撂下一句「裁判他X的爛透了」後轉身離開。今天聯盟公佈了該場比賽最後2分鐘內的判決報告，承認了那球恩比德的確被犯規應獲得2罰機會，不過一切於事無補，並且恩比德還要為那句公開罵裁判的行為吞上25000美元的罰單。

七六人今天交手尼克，賽後恩比德對於收到罰單他也相當坦然並受訪表示，「我還沒有看到那份裁判報告，但我當下的確被犯規了，這是大家都知道的事，我認為那個吹判改變了那場比賽的結果，不然當時我們應該能夠扳平戰局，而且我手感正發燙著呢！」

關鍵字： NBA七六人Joel Embiid恩比德
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