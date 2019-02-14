上屆12強委內瑞拉徵召賈西亞　「手套魔術師」有望領軍

▲前義大犀牛洋投賈西亞。（圖／資料照）



記者路皓惟／綜合報導

世界12強賽與中華隊同組的除了日本、波多黎各之外，還有一支來自南美洲的球隊委內瑞拉。委內瑞拉目前世界排名9，在大聯盟有許多好手，雖然近3年在國際賽成績並非特別亮眼，但依舊會是中華隊必須要特別小心的對手。

上一屆2015年12強賽委內瑞拉由手握5枚世界大賽冠軍戒的索荷（Luis Sojo）領軍，不過受到大聯盟球團不願放行40人名單球員參賽，當時陣中28人沒有任何一位來自美職體系的球員，僅有15年大聯盟資歷、生涯拿下156勝的賈西亞（Freddy Garcia）最廣為人知，而他曾於2014年效力中職義大犀牛隊，台灣球迷對他相當熟悉。

2015年12強賽委內瑞拉預賽排在B組，與位在A組的中華隊沒有交手的機會。預賽5場比賽先後擊敗美國和多明尼加隊，但最終預賽戰績2勝3敗無緣晉級八強，該屆以第10名作收。

▲2017經典賽委內瑞拉。（圖／達志影像／美聯社）



視棒球為國球的委內瑞拉出產了超過350名的大聯盟球員，但近3年的國際賽成績卻不盡理想，自2015年首屆棒球12強結束後，2016年U15世界盃、U23世界盃分別排第5名、第8名，而2017年經典賽僅管徵召多名大聯盟球星，包括奧圖維（José Altuve）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）、赫南德茲（Félix Hernández）等球星，但最終僅拿第8名，唯一擠進前3名的是去年第二屆U23世界盃。

雖然委內瑞拉近年國際賽戰績不佳，但對於中華隊來說，仍是個難纏的對手，過往雙方交手8場，中華隊取得2勝6敗的劣勢。我國上一次大勝委內瑞拉是2016年的U23世界盃，中華隊由現任中職中信兄弟投手廖乙忠掛帥先發，在排名賽在7局10比0提前扣倒委國。

近年委內瑞拉國家隊教頭沒有固定人選，從第一屆12強的索荷，再到2017年經典賽由「手套魔術師」維茲奎爾（Omar Vizquel）帶隊，去年U23奪下第3名則是由教頭普拉達（Moya Prada）帶隊，今年12強由誰執掌兵符還有待觀察，瓦茲奎茲有望再次領軍。

▲維茲奎爾接下委內瑞拉經典賽總教練。（圖／達志影像／美聯社）