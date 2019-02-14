正面回應爭議打法　衛少：他X的不在乎只想改籃球文化

▲衛斯布魯克完全不在乎外界對他的批評。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

有著勁爆體能的衛斯布魯克(Russell Westbrook)，在場上就像頭猛獸一樣時常衝入禁區上演爆扣，不過也因為他的一些投籃選擇以及關鍵時刻攻擊性打法，都引來不少批評，不過近期「衛少」受訪，卻表示絲毫不在意那些批評言論，也不會改變自己的生活方式，同時感謝自己有著最好的人生。

杜蘭特離開雷霆後，衛斯布魯克一人扛下球隊，在2016賽季就開始大量持球往禁區猛攻，也順利在賽季結束後拿下場均大三元數據，不過許多人也都批評他是「刷子」只會刷數據，加上在許多關鍵時刻的腦衝蠻幹，也引來外界質疑他的能力，儘管如此衛斯布魯克在受訪時也展現自己最真誠一面，直接用粗話表示完全不在乎外界說法。

「我很慶幸自己有這種天賦，就是他X的根本不關注這些東西的天賦，無論外界說我什麼，我確實不在乎。」隨後衛斯布魯克補充道，「那些批評不會改變我的生活方式，也改變不了我的思考，我有著一個很棒的家庭、朋友、生活以及工作，我憑藉這份工作賺了很多錢，真的是非常幸運，同時我也沒有遇到任何麻煩，也不會製造任何問題，我過著最好的生活，所以我不會有任何抱怨。」

▲儘管打法遭質疑，但衛少仍不會改變自己打球方式。（圖／達志影像／美聯社）



儘管如此「衛少」仍是聯盟評價最兩極化的球員，雖然本賽季已將大量球權釋出給喬治(Paul George)，仍偶爾可見他繼續在場上狂衝，本季至今依舊維持場均大三元數據，也一直有人批評，但衛斯布魯克對此不改一貫作風，仍表示會繼續這麼打球。

「這就是為什麼我的座右銘是『WHY NOT』這才是我真正支持的信念，因為這世上有很多人會讓別人來告訴他們什麼能做什麼不能做，但『不能』、『永遠不』我絕對不會拿來用，所以為何不能是我？為何不能改變？為什麼不能做一些事情來改變籃球文化，或改變打球的方式。」

▲衛斯布魯克想靠自己大三元的打球方式來改變籃球文化。（圖／達志影像／美聯社）