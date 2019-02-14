明星球員不愛灌籃大賽　卡特不解：我超期待

▲老飛人卡特。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

現在NBA球星對於灌籃大賽並不是非常熱衷，尤其是很多明星賽週末禮拜天還要出賽的球員們。而「半人半神」卡特(Vince Caryer)對此感到不解，「我不知道，我也沒辦法回答這個問題，就是他們的感受吧。這我個人非常期待灌籃大賽。」

不過卡特也說，「每個人感覺和參賽意願不同，我不認為這有解決辦法。」像1985年的灌籃大賽可說是眾星雲集，參賽5人全都是明星球員，包括喬丹(Michael Jordan)、「J博士」厄文（Julius Erving）、威金斯(Dominique Wilkins)、「滑翔機」崔斯勒（Clyde Drexler）和南斯( Larry Nance)。

儘管如此，現年已42歲的卡特坦言自己為了避免讓人貼上標籤，定位成「只會參加灌籃大賽的傢伙」，所以也只參加了一次。不過2000年他灌籃的身影，卻成為球迷不時拿出來反覆回味的經典。當年和他一同參賽的還有麥葛雷迪(Tracy McGrady)、法蘭西斯(Steve Francis)、史塔克豪斯(Jerry Stackhouse)等人。

「對我來說參加灌籃大賽並沒有那麼難，其他人說什麼並不重要。但現在社群媒體一切都非常即時，讓我們更有壓力，不管你是誰，現在的處境就是這樣。」

但身為一代傳奇扣將，卡特近年並不常觀看灌籃大賽，「我不是在社群媒體上滑到的，通常是朋友傳給我。我有看一點拉文(Zach LaVine)和高登(Aaron Gordon)對決。米歇爾(Donovan Mitchell)我也有看，女兒還叫我說：『爸，有人穿著你球衣』。」

