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狂人中鋒坎特加盟拓荒者　狂言聯手雙槍爭霸總冠軍

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▲尼克，坎特，Enes Kanter。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎特將加盟拓荒者。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

由於尼克選擇擺爛，自從一月份開始就將主力中鋒坎特(Enes Kanter)降為替補，最終紐約如願與他買斷，原先有許多隊都在追逐他加盟，現在坎特選定下家，將要改披拓荒者戰袍聯手「雙槍」里拉德(Damian Lillard)、麥卡倫(CJ McCollum)，而坎特也在推特發文，希望能幫助拓荒者奪下總冠軍。

上賽季加盟尼克後，坎特就一直是球隊主力先發，在上場的71場比賽場均可以得到14.1分，11籃板，1.5助攻，投籃命中率以及罰球命中率都創下生涯新高，完全打出生涯代表，不過今年尼克徹底擺爛要放眼自由市場以及選秀，這也導致坎特上場時間逐漸被壓縮，先前還直接被冰在板凳，對此他也非常不滿，曾多次砲轟球隊擺爛行為，也希望尼克將自己交易出去。

▲▼麥卡倫（CJ McCollum）與里拉德（Damian Lillard）。（圖／CFP）

▲拓荒者雙槍，麥卡倫、里拉德。（圖／CFP）

紐約為了騰出薪資空間，先前也如願將坎特買斷，處在當打之年的坎特成為自由球員後，聯盟許多對都在追求他的加盟，其中就包括了湖人，不過最中他情定拓荒者，選擇與「雙槍」聯手。

這次操作對於波特蘭與坎特而言，可說是雙贏，目前拓荒者戰績為33勝23敗，排在西區第4，衝擊季後賽問題不大，坎特也如願以償來到一支有競爭力的隊伍，並且能重回季後賽舞台，加上拓荒者禁區主要球員只有紐基奇(Jusuf Nurkic)，坎特有望與他組成「雙塔」並搭配「雙槍」攪和西區戰場。

早在過去2015年，拓荒者就向坎特開出4年7000萬美元的合約，但當時坎特選擇續留雷霆，現在波特蘭終於得到坎特也算是補足之前未達成的遺憾。對於加盟拓荒者，坎特也在推特發文表示興奮的心情，「我非常高興與拓荒者簽約志本賽季結束，希望能夠幫助拓荒者實現奪下總冠軍的目標，對於即將見到我心對友、教練與球迷，我非常激動，能夠繼續在最高水平的聯盟繼續打球真的很幸運。」

▲紐基奇打爆火箭內線。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎特有望與紐基奇組成雙塔。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA拓荒者坎特
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