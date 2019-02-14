運動雲

> >

林書豪生涯最接近總冠軍戰機會　「台式」林來瘋再起

ETtoday運動雲

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪加盟暴龍勢必將再次掀起「台式」林來瘋。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

林書豪先前遭到老鷹買斷後加盟東區強權暴龍，14日也正式披上戰袍對決巫師，這是豪小子待過的第8支球隊，不過先前他所處的隊伍，都屬於聯盟弱旅，除了在尼克、火箭以及黃蜂時期外，其餘賽季皆未能闖季後賽，不過現在來到多倫多情況卻大不相同，也是林書豪最接近打總冠軍戰的一次機會，這也讓台灣再次颳起林來瘋。

作為聯盟少數的華裔球員，自然在台灣有著大量關注度，今年加盟亞特蘭大後，儘管上場時間有限又多數時間作為替補，但各大電視台仍選擇轉播老鷹比賽，不過很快老鷹就選擇擺爛，這也導致他們比賽越來越難看幾乎沒有任何關注度，台灣電視台則逐漸減少轉播林書豪比賽。

不過在交易截止日後，林書豪遭老鷹買斷加盟暴龍，與先前林書豪所處球隊情況大不相同，多倫多已經長時間作為東區強權，今年更非常有望衝擊東區冠軍再到總冠軍，同時電視台更選擇再次大量轉播暴龍比賽，讓多倫多的關注度在台灣瞬間提升，在經驗與球技都更加提升的情況下，台灣勢必會再次掀起林來瘋。

過去林書豪所待的球隊，僅有尼克、火箭（兩季）、黃蜂闖入季後賽，不過都是一輪結束，但暴龍今年狀況相當良好，目前戰績東區第2，與第1的公鹿僅有1場勝差，加上整體陣容深度足夠，非常有望在今年衝擊總冠軍賽，這也是林書豪生涯待過戰力最強的球隊，只要教練能給予充分發揮並成功融入，他將成為多倫多強力替補之一。

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍是林書豪生涯待過最強球隊，也是最接近總冠軍機會。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍林書豪
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

影／12強分組確定！中華、日本、委內瑞拉、波多黎各B組激戰

12強賽中華隊在死亡之組　韓國、澳洲同組先廝殺

林書豪暴龍首秀拿8+5+5　連線明星主控羅瑞退巫師

分進B組堪稱死亡之組！還要戰日本　中華隊12強場場艱辛

林書豪暴龍首秀球迷起立鼓掌歡迎　輕鬆切入半場拿4+3

美版赤木晴子兼具球技顏值　17歲范麗絲花式運球有如厄文

讀者回應

﻿

最新新聞

1沃克也曾領教 喬丹垃圾話

212強波國由莫里納領軍　對抗台灣

312強棒球　預賽賽程10月公布　

4好想跟韓國對調分組對手

5馬修麥康納客串母校籃球隊助理

熱門新聞

1中華隊12強戰日本、委內瑞拉、波多黎各

212強賽中華隊死亡之組　韓、澳先廝殺

3林書豪暴龍首秀拿8+5+5連線羅瑞

4中華隊12強分進B組死亡之組

5林書豪暴龍首秀球迷起立鼓掌歡迎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

郭婞淳宣布2020年東奧後退休！ 最想回鄉在台東開早餐店

林書豪確定與老鷹買斷　發文感謝亞特蘭大給證明身手機會

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366