林書豪生涯最接近總冠軍戰機會　「台式」林來瘋再起

▲林書豪加盟暴龍勢必將再次掀起「台式」林來瘋。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

林書豪先前遭到老鷹買斷後加盟東區強權暴龍，14日也正式披上戰袍對決巫師，這是豪小子待過的第8支球隊，不過先前他所處的隊伍，都屬於聯盟弱旅，除了在尼克、火箭以及黃蜂時期外，其餘賽季皆未能闖季後賽，不過現在來到多倫多情況卻大不相同，也是林書豪最接近打總冠軍戰的一次機會，這也讓台灣再次颳起林來瘋。

作為聯盟少數的華裔球員，自然在台灣有著大量關注度，今年加盟亞特蘭大後，儘管上場時間有限又多數時間作為替補，但各大電視台仍選擇轉播老鷹比賽，不過很快老鷹就選擇擺爛，這也導致他們比賽越來越難看幾乎沒有任何關注度，台灣電視台則逐漸減少轉播林書豪比賽。

不過在交易截止日後，林書豪遭老鷹買斷加盟暴龍，與先前林書豪所處球隊情況大不相同，多倫多已經長時間作為東區強權，今年更非常有望衝擊東區冠軍再到總冠軍，同時電視台更選擇再次大量轉播暴龍比賽，讓多倫多的關注度在台灣瞬間提升，在經驗與球技都更加提升的情況下，台灣勢必會再次掀起林來瘋。

過去林書豪所待的球隊，僅有尼克、火箭（兩季）、黃蜂闖入季後賽，不過都是一輪結束，但暴龍今年狀況相當良好，目前戰績東區第2，與第1的公鹿僅有1場勝差，加上整體陣容深度足夠，非常有望在今年衝擊總冠軍賽，這也是林書豪生涯待過戰力最強的球隊，只要教練能給予充分發揮並成功融入，他將成為多倫多強力替補之一。

▲暴龍是林書豪生涯待過最強球隊，也是最接近總冠軍機會。（圖／達志影像／美聯社）