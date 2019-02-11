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韓職／李大浩冬天甩肉15公斤　高雄春訓不盛飯

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▲李大浩幫台灣球迷簽名。（圖／截自樂天巨人官方臉書）

▲李大浩幫台灣球迷簽名。（圖／截自樂天巨人官方臉書）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天巨人在高雄青埔球場進行春訓，也吸引韓媒SPOTV抵台採訪，李大浩被發現吃午餐時沒有盛飯，實際上在休季期間做好體重管理，甩肉15公斤，春訓隨著訓練量再增加食量。

李大浩用餐時沒有盛飯，用蛋白質的肉和蔬菜替代，他表示，「我冬天時會減肥，碳水化合物都盡量不吃，當然想吃時還是會吃。」現在李大浩因為比去年球季時還瘦，臉部線條都凸顯出來，肚子也消了下去，跟球季時130公斤時差很多，他透露，「跟球季時比較，現在大約少了15公斤，其實是很辛苦的，雖然很辛苦，但為了必須這樣做。」

李大浩體型很魁武，其實在飲食調整有下苦功，他說，「冬天減肥是例行公事。球季結束後，在維持體力的前提下，會吃得比較少，因為球季期間為了集中於比賽，常在比賽後才進食。這樣做還不錯，有好幾年沒有在球季中受傷離隊，發胖雖然不是好事，但我有得這樣做的理由。」

今年37歲的李大浩，回鍋樂天巨人後最大期望就是帶領球隊再奪冠，樂天巨人上次奪冠必須追溯至1992年了，所以他希望在退休前再拿一座冠軍。他去年球季以指定打擊為主，為了球隊不時之需，今年春訓仍有進行一壘守備訓練。

樂天巨人在高雄國慶青埔春訓期間，吸引一些台灣球迷到場關注，李大浩也在練習結束後幫大家簽名，滿足球迷。

關鍵字： 韓職樂天巨人李大浩
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