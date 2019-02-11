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不砸錢追馬、哈就是小氣？　洋基老闆：我們已經灑了2.2億美元

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▲▼洋基老闆，史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

對於球迷批評洋基在自由市場操盤太過「小氣」，沒有砸大錢去追求哈波（Bryce Harper）或是馬查多（Manny Machado），洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）出面回應表示，他已經為球隊砸下超過豪華稅線的2.2億美元竭盡所能地去補強，才不像外界說的一樣小氣。

「外界有這樣的一個說法，說我們太小氣不願意花錢，這個是錯的，」史坦布瑞納告訴《ESPN》，「我們團隊薪資已經是超過豪華稅現的2.2億美元，而且我們比去年更強了。我們竭盡所能地在強化，而投手環節是我認為最需要補強的部分，因為我覺得我們季後賽的失利就是在投手，這個環節比其他都還需要再補強。」

這個休賽期洋基續約沙巴西亞（C.C. Sabathia）、賈德納（Brett Gardner）、哈普（J.A. Happ）、布里頓（Zack Britton），向水手交易來王牌投手派克斯頓（James Paxton），再簽約「滑球怪物」歐塔維諾（Adam Ottavino）以及雷瑪西烏（D.J. LeMahieu）、托洛維斯基（Troy Tulowitzki）來填補葛雷格里斯（DIdi Gregourius）開刀趕不上開季的內野空缺。

去年洋基團隊薪資是自2003年以來首度降到豪華稅現以下，但在簽下雷瑪西烏以及歐塔維諾之後，團隊薪資來到2.2億美元，超越2.06億美元的豪華稅線。儘管如此，史坦布瑞納表示，球隊今年的補強動作還未完成。

「球迷們必須對於我的理念敞開心胸，在我完成之前我都不會把話說死，通常到了開幕戰我才會宣告結束補強，」史坦布瑞納說道，「每天我們團隊的分析師與球探都會向我提出新的報告，每一個提議我都會慎重考慮。」

關鍵字： 洋基史坦布瑞納馬查多哈波
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