明星賽專挑自由球員引發招募聯想　詹姆斯：純粹巧合

▲湖人詹姆斯。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

擔任2019年夏洛特明星賽隊長之一的湖人詹姆斯(LeBron James)今年挑選球員的方式宛如球隊總管,前6位挑選的球員中共有4位是自由球員、1位要求交易,這也讓外界有另類招募的遐想,但詹姆斯則否認挑選自由球員有特殊目的,純粹是巧合。

詹姆斯隊陣中的杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)為受限自由球員,湯普森(Klay Thompson)、雷納德(Kawhi Leonard)則為自由球員,戴維斯(Anthony Davis)則是要求交易,以上球員本季也多有傳聞有可能加入湖人。

▲詹姆斯明星賽選秀挑選的球員前6位中有4位是自由球員

詹姆斯表示,「杜蘭特與厄文一開始就是我的第一與第二順位,這些人都是我自己的選秀順位,純粹以最好用的人來選,只是剛好杜蘭特、厄文是受限自由球員、湯普森、雷納德則是自由球員。」

詹姆斯也對其他陣中球員的挑選作出解釋,「像戴維斯、唐斯(Karl-Anthony Towns)合約都還沒到期,韋德(Dwyane Wade)則是沒工作了,哈哈哈。本來也想選恩比德(Joel Embiid),但被字母哥(Giannis Antetokounmpo)挑走後我得再調整陣容,但我對我的陣容還是很滿意。」詹姆斯同時也認為,連兩年在明星賽挑選球員很有趣,但他也希望明年可以有新的隊長。

▼夏洛特明星賽球員名單

We’re ONE WEEK AWAY from the 2019 #NBAAllStar Game in Charlotte, North Carolina! pic.twitter.com/7LE98JRvYv