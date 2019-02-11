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明星賽專挑自由球員引發招募聯想　詹姆斯：純粹巧合

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▲▼詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

擔任2019年夏洛特明星賽隊長之一的湖人詹姆斯（LeBron James）今年挑選球員的方式宛如球隊總管，前6位挑選的球員中共有4位是自由球員、1位要求交易，這也讓外界有另類招募的遐想，但詹姆斯則否認挑選自由球員有特殊目的，純粹是巧合。

詹姆斯隊陣中的杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）為受限自由球員，湯普森（Klay Thompson）、雷納德（Kawhi Leonard）則為自由球員，戴維斯（Anthony Davis）則是要求交易，以上球員本季也多有傳聞有可能加入湖人。

▲詹姆斯明星賽選秀挑選的球員前6位中有4位是自由球員

詹姆斯表示，「杜蘭特與厄文一開始就是我的第一與第二順位，這些人都是我自己的選秀順位，純粹以最好用的人來選，只是剛好杜蘭特、厄文是受限自由球員、湯普森、雷納德則是自由球員。」

詹姆斯也對其他陣中球員的挑選作出解釋，「像戴維斯、唐斯（Karl-Anthony Towns）合約都還沒到期，韋德（Dwyane Wade）則是沒工作了，哈哈哈。本來也想選恩比德（Joel Embiid），但被字母哥（Giannis Antetokounmpo）挑走後我得再調整陣容，但我對我的陣容還是很滿意。」詹姆斯同時也認為，連兩年在明星賽挑選球員很有趣，但他也希望明年可以有新的隊長。

 ▼夏洛特明星賽球員名單

關鍵字： 詹姆斯湖人NBA
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