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大聯盟春訓9台將創新高　王維中率先開工

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▲▼KBO韓職NC恐龍採訪,拿到首勝隔天,王維中賽後受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲王維中。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟春訓將於美國時間11日陸續展開，台灣球員共有9名參加創歷史新高，最早開始的是運動家，投手報到日為11日，王維中率先開工。

過去台將參加大聯盟春訓最多人數是去年的7人，李振昌回鍋中信兄弟，張進德轉戰巨人未受邀，少了這2人，但今年增加4人，分別是第一次參加的黃暐傑、江少慶及朱立人，再加上重返美職的王維中。

大部分台將都在過年前就提前返美，由經紀公司安排訓練，馬林魚陳偉殷就帶領著同為波拉斯的王維中、曾仁和等人一起訓練；張育成與張進德先到加州自主訓練後再開車前往亞歷桑那，遊騎兵黃暐傑則是提前被球團找回基地訓練；江少慶、胡智為和林子偉也都提前返美。

運動家王維中於美國時間11日報到，接著是印地安人投捕胡智為、江少慶、朱立人12日報到，馬林魚陳偉殷、小熊曾仁和、遊騎兵黃暐傑都在13日報到，野手較晚，紅襪林子偉和印地安人張育成都在18日報到。

若以地理位置來看台將分佈，在亞歷桑那將參加仙人掌聯盟的有小熊、運動家、印地安人及遊騎兵，在此的台將有7人，春訓就有機會看到台將同場對決；在加州參加葡萄柚聯盟的有紅襪、馬林魚，所以只有陳偉殷和林子偉在東岸。

▲▼馬林魚，陳偉殷。（圖／路透社）

▲馬林魚，陳偉殷。（圖／路透社）

關鍵字： 王維中運動家馬林魚陳偉殷小熊曾仁和
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