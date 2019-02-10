帶領小熊重返冠軍　老大布萊恩：我身體非常強壯

▲小熊「老大」布萊恩預告強勢復出。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

距離大聯盟春訓剩下1週時間，小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant）成為球迷眼中的焦點，這位上季因肩傷繳出低於生涯平均的成績單，表示經過休賽季的養身，現在身體感覺非常強壯，準備帶領小熊重返季後賽行列。

布萊恩上季因左肩傷勢生涯首度進入傷兵名單，僅出賽102場繳出.272/.374/.460打擊三圍，13支全壘打和52分打點都是生涯新低。如今新賽季即將展開，布萊恩表示，「我感覺身體非常強壯，無法說那感覺有多好。」

「你會想要回到場中找回那個自己。」布萊恩表示，「所以，目前為止感到非常興奮，我很期待開訓，期待在春訓中與隊友們一起繼續前進，我們準備好了。」

小熊在沒又太多薪資空間情況下，自由市場上的補強大大被限制，改善的部分相當有限，球團期望布萊恩谷底反彈改善戰績，但真正挑戰將於台灣時間2月18日開始，這是球隊春訓第一天，而所屬的仙人掌聯盟將於2月24日展開比賽，首戰對手就是去年搶下分區冠軍的釀酒人隊。

國聯中區球隊在休賽季積極補強，其中以紅雀補強最為完善，加入強打葛斯密特（Paul Goldschmidt）和牛棚投手米勒（Andrew Miller），將是分區冠軍強力競爭者，而紅人補強動作頻頻，小熊想要登頂將面臨眾多球隊的考驗。

▲紅雀打線升級，簽下重砲葛斯密特。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

