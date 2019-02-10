馬林魚未來前景看好　基特團隊拜託球迷：給個機會

▲馬林魚老闆基特。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

自從基特（Derek Jeter）團隊接手，馬林魚陣容出現很大的變化。主力球星相繼被交易，就在明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）被送到費城人後，馬林魚重建看似遙遙無期，球團總裁希爾（Michael Hill）懇求球迷再給球團一個機會。

馬林魚在近3年出清陣中主力球星，包括「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）、耶里奇（Christian Yelich）、歐祖納（Marcell Ozuna）、戈登（Dee Gordon）和瑞爾穆托，儘管如此，但希爾認為馬林魚未來前景看好。

「我想告訴球迷們，再給我們一次機會。」希爾表示，「很多認為把馬林魚三個字從未來名單中去除掉，但他們沒有機會好好深入研究我們的重建計畫，當有很多工作需要做，這需要花點時間，我們了解現在所處在的位置，但在過去18個月裡，我們已經累積大量潛力。」

希爾提到，基特在2017年底上任後，球團在他的領導之下，這段時間增加了38名農場新秀以及蓄勢待發的潛力股，在此之前馬林魚自家農場簡直是一片荒蕪。

透過瑞爾穆托交易換來的阿爾法羅（Jorge Alfaro），預計將在新賽季擔任主戰捕手，而桑契茲（Sixto Sanchez）則馬上成為農場最受矚目的潛力。此外，去年10月底簽下的古巴大物外野手梅薩（ Victor Victor Mesa），以及梅薩的弟弟小梅薩（Victor Mesa Jr）都被視為球隊未來的重要戰力。

▲瑞爾穆托被交易到費城人。（圖／達志影像／美聯社）



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