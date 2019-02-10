討厭「假先發」　傳統派代表邦格納：我會直接走人

▲巨人「瘋邦」邦格納。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

光芒隊去年大量使用「開賽投手」(Opener），也是外界俗稱的「假先發」，顛覆傳統棒球比賽，在大聯盟掀起一陣風潮。巨人投手邦格納（Madison Bumgarner）身為「棒球傳統派」的代表，顯然非常痛恨假先發，直言會直接離開球場。

「如果在我的比賽使用假先發，我會直接走出球場。」在耳聞巨人隊有意在今年新賽季採取「開賽投手」策略，邦格納向媒體表達心中最真實的想法，直接點名總教練波奇（Bruce Bochy）最好別在他的比賽中亂搞。

自家王牌邦格納發表這番言論之後，媒體紛紛跑去詢聞波奇的看法，他僅簡單回答道：「這取決於你如何投球。」

今年在大聯盟球隊間開始流行「假先發」策略，光芒隊在例行賽就長期採取這項策略，運動家隊與釀酒人隊也在季後賽使用這樣的策略，為了抑制假先發潮流，大聯盟計畫改回過去的15天傷兵名單。

大聯盟想要改回15天傷兵名單，進傷兵名單的球員至少要在小聯盟待滿15天，希望增加傷兵名單的換人限制，防止球隊濫用「假先發」策略破壞比賽精彩度。

▲光芒上季大量使用羅莫（Sergio Romo）擔任假先發。（圖／達志影像／美聯社）



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