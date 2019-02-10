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白襪也出手！向馬查多開價8年2.5億　史上第4大合約

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▲▼2018國聯分區戰G2，道奇，馬查多（Manny Machado）全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲白襪也向馬查多開出最新報價。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

自由球星馬查多（Manny Machado）爭奪戰進入白熱化階段，就在洋基向他提出2.2億美元合約之後，休賽季網羅態度積極的白襪也跟進加碼，根據高梅茲（Hector Gomez）消息指出，白襪開出一張8年2.5億美元合約，總額超越洋基的報價。

前大都會總管杜奎特（Jim Duquette）向《SportsNet New York》爆料，洋基已經對馬查多（Manny Machado）開價7、8年2.2億美元合約，且他還透露大部份球隊的價碼都落在2億美元區間，甚至有一支球隊開出更高的價碼。

如果杜奎特和高梅茲的消息來源屬實，白襪這張8年2.5億美元合約，將是大聯盟史上第4大合約，僅次史丹頓（Giancarlo Stanton）3.25億美元，以及A-Rod（Alex Rodriguez）的2.75億美元和2.52億美元。如果以平均年薪計算，平均年薪3125萬美元，也僅次於葛蘭基的（Zack Greinke）3440萬美元，排名史上第2高。

雖然有多家媒體證明白襪向馬查多提出最新的合約報價，但有傳聞白襪打算採取「長期抗戰」，類似像去年紅襪網羅馬丁尼茲（J.D. Martinez）的案例一樣，趕在春訓前以低於開價的價碼簽下。 

不管是馬查多還是哈波（Bryce Harper）到現在還是堅持3億美元的大合約，兩人遲遲還未簽約，也是都在觀望彼此所收穫的合約價碼，至於各隊目前的心態則是要讓自由市場機制逼他們趕快做出決定。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 白襪馬查多
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