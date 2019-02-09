前大都會總管爆料洋基回頭搶馬查多　開價7年2.2億美元

▲馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

距離春訓不到一週，9日前大都會總管杜奎特（Jim Duquette）告訴《SportsNet New York》，洋基向馬查多（Manny Machado）提出7、8年2.2億美元的大合約，且他還透露大部份的球隊都是開這個區間，甚至有一支球隊開出更高的價碼。

不過《MLB.com》報導，洋基已經有安杜哈爾（Miguel Andujar）鎮守三壘，在馬查多會談不順後也簽了托洛威斯基（Troy Tulowitzki）、雷瑪西烏（D.J. LeMahieu）來填補葛雷格里斯（Didi Gregorious）開刀趕不上開季的空缺，在這時候突然要回頭搶馬查多似乎不太合理，再加上老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）先前講得很明白，洋基已經不必要再做陣容上的升級了。

馬查多爭奪戰領跑的還有白襪、費城人，其中前者更是傳聞有提出7年1.75億美元的正式報價，不過這個消息被馬查多的經紀人羅薩諾（Dan Lozano）痛批為假消息。

《The Athletic》王牌記者羅森索爾（Ken Rosenthal）在今天報導，不管是馬查多還是哈波（Bryce Harper）到現在還是堅持3億美元的大合約，而各隊目前的心態是要讓自由市場機制逼他們趕快做出決定，白襪老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）更表示，反倒是希望更多追求者提報價，好讓他們陣營知道各球團心中的「公定價」。