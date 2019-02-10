10年內唯一在東冠擊敗詹皇的男人　魔獸往日榮景不再

▲霍華德曾在2009年東冠淘汰詹皇。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）本季轉戰巫師，不過因臀部傷勢至今只出戰9場。有著「超人」綽號的霍華德，生涯巔峰時曾以單核帶領魔術殺進冠軍戰，也是近10年來唯一可以在東區冠軍戰中擊敗「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的男人。不過隨著轉戰別隊後，球權減少再加上傷病影響，都讓霍華德的身手不復當年。

霍華德2004年以狀元之姿加盟魔術，身高6呎11吋（211公分）並且有著驚人的彈跳速度、高度，在禁區不管攻守兩端都猶如野獸般的存在，生涯初期霍華德身體還非常耐戰，前7個賽季僅僅缺陣7場比賽，魔術球團也很快將他作為球隊核心，除了找來優秀的組織後衛，還有一票射手與他搭配來個內外轟炸。

▲魔獸在魔術時期統治聯盟禁區。（圖／達志影像／美聯社）



魔術也在霍華德的帶領下，漸漸成為東區強權，連續5年闖進季後賽，更是在2008-09賽季中，靠著高炮塔路易斯（Rashard Lewis）、土耳其火槍兵特克魯（Hedo Turkoglu）的火力支援下，硬生生在東冠以4比2淘汰掉詹皇所帶領的騎士大軍，儘管該年魔術在冠軍賽遇到湖人被1比4擊敗，但這也是近代少數能靠著單核闖進冠軍戰的例子。

魔獸的生涯前期可以說是威風凜凜，在奧蘭多當一方之霸，不過他不願長駐在魔術隊，2011-12賽季因背傷緣故沒有打季後賽，並對外放話假使球隊沒把它交易到布魯克林籃網，他就會在2013年成為自由球員離開球隊。2012夏天，霍華德放棄交易否決權，西進洛杉磯與布萊恩（Kobe Bryant）、奈許（Steve Nash）、賈索（Pau Gasol）組成新一代「F4」。

▲湖人新F4加上世界和平（Metta World Peace）的陣容，戰績不如名聲響亮。（圖／達志影像／美聯社）



湖人2012-13賽季陣容看起來有驚人的「F4」，不過實則賈索與奈許都受傷病所困，貢獻度都明顯不如過往，就在老大布萊恩拚斷了阿基里斯腱才帶隊以分區第7擠進季後賽行列，卻在首輪面對兵強馬壯的馬刺遭到4戰橫掃。

▲霍華德與哈登在休士頓組成雙核心但不敵金州大軍。（圖／達志影像／美聯社）



霍華德僅在湖人期間與陣中一哥布萊恩有過不少衝突，也讓他在僅僅為洛城效力一個賽季便以自由球員身份加入火箭與「大鬍子」哈登（James Harden）組隊，在2013-14賽季殺進西區冠軍戰但不敵勇士大軍敗下陣來。

魔獸自從離開魔術後，就不再有無限的進攻球權，在2014年開始長期傷痛也影響到他的身手，數據逐漸下滑，不過上賽季在黃蜂隊霍華德打出看似回春的表現，也讓他本季加盟巫師被外界認為是爭東冠的一大利多，沒想到他因臀傷至今只出戰9場，場均得分也只有12.8分僅優於菜鳥賽季。

▼霍華德身手已不如當年。（圖／達志影像／美聯社）

