運動雲

> >

庫柏森把16號讓給麥肯改穿8號　卻讓亞特蘭大媒體頭痛

ETtoday運動雲

▲▼麥肯（Brian McCann）。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥肯（Brian McCann）重返亞特蘭大勇士。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

即將滿35歲的明星捕手麥肯（Brian McCann）幫助太空人奪冠後今年回到發跡地亞特蘭大勇士，原本穿16號球衣的庫柏森（Charlie Culberson）先前就說過會把這個號碼讓給大前輩，而他也允諾將在新賽季改穿8號，不過亞特蘭大媒體卻感到頭痛。

麥肯在2017年幫助太空人奪得隊史首冠之後就曾經表示要回到勇士退休，而他也在去年底以1年200萬美元回到2002年選秀會第64順位挑中他的這支球隊。對於麥肯相隔6年回到亞特蘭大，原本穿16號的庫柏森先前就承諾會將號碼還給大前輩，而他也在9日決定改穿8號展開新賽季。

不過庫柏森改穿8號無意間可能會帶給當地媒體困擾，《The Athlanta Journal-Constitution》記者威爾漢（David Welham）就開玩笑的表示，庫柏森現在跟長得很像的史旺森（Dansby Swanson）都穿個位數背號，要在一瞬間分辨兩人又更加困難了。

▲▼ 庫柏森（Charlie Culberson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫柏森（Charlie Culberson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼史旺森（Dansby Swanson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史旺森（Dansby Swanson）。（圖／達志影像／美聯社）

2013年麥肯以5年8500萬美元轉戰洋基，但洋基已經傳奇投手福特（Whitey Ford）的16號退休，因此只好改穿34號，直到2017年轉戰太空人才穿回熟悉的背號。對於庫柏森把16號讓給他，麥肯表示，「對於能夠重新穿上勇士球衣，是我生涯中很特別的一天。、我職業生涯前9年都使用這個背號，這個數字對我意義重大，很感謝把它讓給我。」

關鍵字： 麥肯庫柏森麥肯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

熱門新聞

石垣島慘案！羅德3轟轟炸桃猿　3局16比0領先中職冠軍

中職／彭政閔疼惜後輩　詹子賢看見不一樣的神

林德中度拉傷　大聯盟官網：張育成能扛下印地安人游擊

大聯盟未來身價2億等級巨星（四）　「法官」升堂喬志

陳建州創造寶島夢想家炫風（上）　球隊品牌包裝

被詹皇第一順位挑走　杜蘭特：不然他還能做什麼

讀者回應

﻿

最新新聞

1孫興慜謝漢堡栽培　退役前不上節目

2選擇合庫安定　陳孝允看淡職棒路

3撐竿跳吳家如備戰亞錦賽拚達標世大運

4庫柏森改穿8號　美媒好頭痛

5畢雯媛狂擦乳液「手指」飛出去

熱門新聞

1石垣島慘案！羅德3局16比0桃猿

2恰恰是獨特的神　讓詹子賢告訴你

3林德中度拉傷　張育成能扛下印地安人游擊

4MLB未來2億元男（四）法官喬志

5陳建州創造寶島夢想家炫風（上）

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

08/15 統一 vs Lamigo 賽前，被神選中的美少女-齋藤飛鳥擔任開球嘉賓

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366