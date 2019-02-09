庫柏森把16號讓給麥肯改穿8號　卻讓亞特蘭大媒體頭痛

▲麥肯（Brian McCann）重返亞特蘭大勇士。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

即將滿35歲的明星捕手麥肯（Brian McCann）幫助太空人奪冠後今年回到發跡地亞特蘭大勇士，原本穿16號球衣的庫柏森（Charlie Culberson）先前就說過會把這個號碼讓給大前輩，而他也允諾將在新賽季改穿8號，不過亞特蘭大媒體卻感到頭痛。

麥肯在2017年幫助太空人奪得隊史首冠之後就曾經表示要回到勇士退休，而他也在去年底以1年200萬美元回到2002年選秀會第64順位挑中他的這支球隊。對於麥肯相隔6年回到亞特蘭大，原本穿16號的庫柏森先前就承諾會將號碼還給大前輩，而他也在9日決定改穿8號展開新賽季。

不過庫柏森改穿8號無意間可能會帶給當地媒體困擾，《The Athlanta Journal-Constitution》記者威爾漢（David Welham）就開玩笑的表示，庫柏森現在跟長得很像的史旺森（Dansby Swanson）都穿個位數背號，要在一瞬間分辨兩人又更加困難了。

▲庫柏森（Charlie Culberson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史旺森（Dansby Swanson）。（圖／達志影像／美聯社）

2013年麥肯以5年8500萬美元轉戰洋基，但洋基已經傳奇投手福特（Whitey Ford）的16號退休，因此只好改穿34號，直到2017年轉戰太空人才穿回熟悉的背號。對於庫柏森把16號讓給他，麥肯表示，「對於能夠重新穿上勇士球衣，是我生涯中很特別的一天。、我職業生涯前9年都使用這個背號，這個數字對我意義重大，很感謝把它讓給我。」