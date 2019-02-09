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巨人偶數年王朝不再　波西喊話希望「重整」但不要「重建」

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巨人隊捕手波西。（圖／達志影像／美聯社）

▲波西（Buster Posey）。(圖／達志影像／美聯社)

記者潘泓鈺／綜合報導

歷經風光的偶數年王朝，巨人近兩季徹底失去競爭力，走到重建的十字入口，不過明星捕手波西（Buster Posey）希望球隊進行重整而不是重建來保持競爭力。

「簽他吧！」巨人9日與哈波（Bryce Harper）會面完後，波西向《San Francisco Chronicle》記者凱利昂（Ann Killion）說道，「哪支球隊不想要哈波或馬查多（Manny Machado）。我們要維持最強的競爭力，不要讓大家覺得我們在重建，每場比賽都要讓球迷感覺是場高強度競爭的球賽。」

這位2012年國聯MVP日前在推特上分享了費城人透過交易獲得明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的新聞，並且寫道，「對費城人球迷來說是個好消息。但每個球隊都應該保持『現在就要贏球』的心態嗎？到底是什麼原因讓你不想贏球了？很感謝我在的球隊是想要贏球的。」

巨人在2010、2012、2014年贏得3座世界大賽冠軍，2016年仍以外卡身份晉級季後賽，為後國聯分區戰不敵小熊。2017年巨人從季後賽球隊衰退到國聯西區墊底，去年休賽期大動作補進麥卡臣（Andrew McCutchen）、隆戈利亞（Evan Longoria）仍然以分區第4名的失敗局面收場。

經過這兩年的失利球團也意識到必須改組制服組，挖角世仇道奇隊總經理柴迪（Farhan Zaidi）擔任棒球營運總裁。而柴迪上任的首要目標就是陣容重整以及加強農場深度，不過柴迪在自由市場方面暫時還沒有太大的動作出現，是否交易進入合約年的王牌投手邦格納（Madison Bumgarner）對外也沒有明確的說明。

關鍵字： 巨人波西偶數年王朝
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