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哈波、馬查多仍堅持3億美元　各球團等待市場機制逼他們做決定

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▲▼哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 組圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲（圖左）哈波（Bryce Harper）與馬查多（Manny Machado） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

大聯盟春訓將在下週展開，最大咖的兩位球星哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）都還沒有著落，根據《The Athletic》王牌記者羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，主因是在於兩人到了這階段，依然堅持要3億美元大合約，而各球團的看法是，要讓時間與自由市場機制逼他們做出決定。

羅森索爾表示，兩人至今都還堅持著3億美元大合約，且有趣的是雙方陣營都等待著另一人先簽約，而各球團的態度則是藉由時間的壓迫、自由市場機制來去決定他們的新東家，不像剛開市的積極，曾經向馬查多提出正式報價的白襪老闆蘭斯道夫（Jerry Reinsdorf）就表示，反而希望更多的追求者來報價，好讓他們陣營知道各球團心中的「公定價」。

不管是哈波還是馬查多的陣營，自由市場開市時就放話他們要追求一份打破史丹頓（Giancarlo Stanton）的13年3.25億美元，北美職業運動歷史年限最長、總金額最高合約紀錄。不過他們各自在合約年的表現都有缺陷，哈波是例行賽繳出退步的成績，馬查多則是季後賽表現低迷。

根據《ESPN》記者歐恩利（Buster Olney）上個月報導，白襪對馬查多提出7年1.75億美元正式報價，但他的經紀人羅薩諾（Dan Lozano）痛批為假消息，且還可能影響他客戶的談判結果；哈波則是拒絕國民開出的10年3億美元續約條件。

關鍵字： 哈波馬查多
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