下一位旅外大物？　二刀流林逸達被看好投手發展

▲高雄市林逸達被看好旅外。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

高苑工商二刀流林逸達攻守俱佳，今年即將畢業的他，有望挑戰旅外，最近木棒聯賽以先發投手身分出賽，盼能增加旅外的籌碼。

林逸達與朱立人同為屏東牡丹鄉大梅部落，林逸達在國中以前練過捕手，跟朱立人同一個守備位置，不過升上高中後目前以指定打擊及投手為主，而且被看好以投手身分挑戰美職。

林逸達到高苑工商曾經歷過受傷復健的歷程，成為他棄投從打的契機，培養出長打能力，直到去年4月才把球速增加到145公里以上，開始在玉山盃、U18亞青展露二刀流的身姿。

不過林逸達目前被看好往投手發展，因此高苑總教練李來發為幫助他未來發展，讓他較專注於投手方面，甚至調往先發投手，學習兩種投球準備動作，也增加局數經驗，木棒聯賽第一次先發就吸引10隊以上職棒球隊到場關注。不過也有大聯盟球探提到，其實他比較適合救援，才能充分發揮速球優勢，雖然如此因為他還在高中階段，多學習不同角色仍是好事。

距離6月高中畢業典禮還有一段時間，包含木棒聯賽及王貞治盃錦標賽，將是林逸達畢業前最好的舞台，有望追隨同鄉學長朱立人，以及高苑學長林暉盛、張景淯腳步前進國外。

▲U18亞青中華隊林逸達。（圖／記者楊舒帆攝）