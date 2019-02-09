日職／王柏融帶來經濟效益　北海道台籍旅客上看百萬

▲王柏融將為北海道帶來經濟效益。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

王柏融今年轉戰火腿引起話題，加盟記者會上火腿隊球團竹田憲宗就提到，經濟效果非常大，現在台灣觀光客訪北海道一年61萬多人，未來有可能再增加至100萬。

王柏融被稱為中職史上最好的球員，連續2年三冠王吉打擊率超過4成，成為火腿新戰力，不只場上，經濟效益的蔓延效應也被期待著，竹田憲宗說，「透過王柏融到來，北海道原本就具有的美食、觀光及自然美景，現在為北海道觀光再加上觀戰棒球的資源，預料會有很棒的數字成長。」

根據日本NNA雜誌2月號報導，竹田憲宗受訪時更表示，「台灣觀光客達100萬人是有可能的。」職棒球團本身也將透過台灣相關的商品，以及贊助商收入等增加，竹田憲宗說，「跟旅行社談王柏融應援旅遊行程，還有很多在台灣發展的日本企業，有機會與他們締約。」

日本火腿隊2023年將啟用新球場，王柏融被期待成為新球場的看板球星，包括FOX體育台轉播太平洋聯盟都是向台灣人宣傳觀光不錯的渠道。不只是王柏融，太平洋聯盟還有其他台灣球球員，都是擴大商機的機會，但成為球隊主力是必要條件。

在火腿隊過去有陽岱鋼發展得不錯，從那時候就開始研究北海道運動經濟的北海道大學副教授石黒侑介表示，「陽岱鋼在火腿的時候，台灣觀光客到札幌巨蛋的人數確實增加了。」同時期觀光客遽增，但無法僅以此來分析是否是選手帶來效益。

以目前北海道在台灣人心目中受歡迎的程度，幾乎每5人就有1位台灣人，訪日旅遊進入成熟期。石黒侑介認為，如果王柏融沒有期待中那麼活躍的話，那麼旅遊業的影響也有限。但也有人說，「現在規劃到北海道旅遊的台灣人，為了王柏融會繞過來參觀棒球場，也是有可能為他們旅遊行程帶來變化。」

▲王柏融加盟火腿被預期有經濟效益。（圖／記者季相儒攝）