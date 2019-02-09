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撐竿跳美少女吳家如備戰亞錦賽　拚達標2019世大運

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▲亞運田徑，撐竿跳吳家如。（圖／記者張克銘攝）

▲撐竿跳美少女吳家如。（圖／記者張克銘攝，圖下同）

記者顏如玉／綜合報導

2018年，對撐竿跳美少女吳家如而言，可謂「崛起」的一年，先後幾次打破全國紀錄成為新科紀錄保持人，也拿下亞青、亞運等參賽資格，只可惜最終亞運僅跳出3公尺70無緣獎牌，今年升上大學的她兼顧課業之餘也持續訓練，期盼能達標2019世大運再拚佳績。

▲亞運田徑，撐竿跳吳家如。（圖／記者張克銘攝）

去年3月，吳家如先是在南投國際室內撐竿跳邀請賽中，以4公尺05的成績打破張可欣2004年所創的4公尺室內全國紀錄，順利達亞運與U20世錦賽參賽標。

接著4月，吳家如在新加坡公開賽中跳出4公尺15的成績，打破高懸15年、張可欣在2003年寫下的4公尺10全國紀錄。5月初她又在泰國公開賽中，跳出4公尺20摘金，不到一個月兩破全國紀錄，備受看好能在亞運中奪牌。

但是接下來的國邀賽再到亞運，吳家如都難以超越4公尺，期間也曾為了適應比賽地點的氣候曾將訓練移到中午，但在亞運時，吳家如第一跳3公尺70試跳成功後，3公尺85卻意外三次試跳都沒過遭到淘汰，無緣獎牌，也沒能達標2019世大運。

本賽季吳家如升上大一來到台科大，訓練之餘也兼顧課業，正在備戰4月亞錦賽的她，也為達標2019世大運的4公尺00而努力，同時也期許能持續打破自己的個人最佳，締造新的全國紀錄。

▲亞運田徑，撐竿跳吳家如。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 撐竿跳美少女吳家如亞錦賽2019世大運
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