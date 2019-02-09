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中職／老將掀退休潮　高國慶、張建銘還在拚

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▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲彭政閔。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

中職近2年掀「退休潮」，老將紛紛宣布引退，中信兄弟陳江和、彭政閔在今年球季開打之前，先後對外表示，本季打完便褪下球員身份，在中職年紀分別排行老二、老三的統一獅高國慶、張建銘仍在球場上拚戰，都有可能是下一個宣布退休的選手。

統一獅林岳平、劉芙豪去年相繼退休，高志綱在球隊的安排下，提前結束球員生涯，接下二軍總教練一職，遭到釋出的陽建福將滿40歲，在沒有舞台的情況下，可能也將就此轉換跑道，林英傑、張泰山去年則在業餘引退，郭泓志則在季後挑戰賽結束後，宣告球員生涯結束，但今年初傳出有望加盟中信兄弟，續當球員。

中職爆退休潮，陳江和本季達成千場出賽後便退休，彭政閔則希望把舞台讓給年輕選手，也決定在今年打完後卸下球員身份，兩人都將轉任教練，以另一種身份協助球隊。

現役最長球員是彭政閔，同齡、晚2個月出生的高國慶為第2年長選手，目前仍是獅隊倚賴的一壘主力，去年守備率達9成91，繼2007、11、17年之後，生涯第4度獲金手套獎，他在頒獎典禮上曾說，「40歲真的還好」，今年目標要達成金手套3連霸。

與彭政閔是中職「唯二」滿40歲的選手，高國慶坦言很意外對方比自己早退休，他也相當珍惜還能夠在場上拚戰的機會：「在這個位置，不想比年輕人差，也不想輸給他們，就要更努力，好好珍惜。」

將滿39歲的「火哥」張建銘去年出賽空間遭到壓縮，一軍僅8場出賽，創生涯15年來新低，今年仍以球員身份繼續努力著，他曾說，會保持享受棒球的熱情，打到不能打為止。

▲▼2018中華職棒年度頒獎典禮,金手套一壘手,高國慶。（圖／記者季相儒攝）

▲高國慶。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 高志綱張建銘中職中華職棒彭政閔中信兄弟
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