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交易最悲情　史陶斯卡斯、鮑德溫連換3隊變自由球員

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▲拓荒者史陶斯卡斯、鮑德溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲史陶斯卡斯（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

NBA季中交易正式結束，許多球隊都做了補強但也有球隊的操作讓外界看了直搖頭，不過在現今這個商業化聯盟，卻有兩名球員相當悲情，那就是史陶斯卡斯(Nik Stauskas)以及鮑德溫(Wade Baldwin)，他們在交易截止前被拓荒者送走，接連到了3支球隊，最終仍被釋出成為自由球員。

史陶斯卡斯在今年被七六人打包送至拓荒者，本賽季至今出賽44場，場均時間15.3分鐘可以貢獻6.1分，1.8籃板，1.4助攻，季初表現相當亮眼，雖然都作為替補出場，但實質的貢獻遠大於數據上的表現，甚至在面對詹姆斯坐鎮的湖人，出場27分鐘，11投7中，三分球8投5中，高效攻下24分順利幫助球隊取勝，但隨後逐漸被球隊淘汰，甚至掉出了輪換陣容，自從1月16日至僅打了一場比賽。

而鮑德溫則在上賽季來到波特蘭，不過這兩個賽季一共僅打23場比賽，今年場均更來到生涯新低的1.9分，0.9籃板，0.8助攻，而且幾乎都在垃圾時間才出場，對於一名22歲的年輕球員而言，處境可說相當糟糕。

不過拓荒者在季中交易為了清出空間，把史陶斯卡斯以及鮑德溫打包送至騎士，但由於騎士正著手重建，隨即將這兩人再交易至火箭，而休士頓同樣為了省錢，又將兩人送去溜馬還搭上一個未來的二輪選秀，硬是把奢侈稅降低。

不過據傳溜馬會再把史陶斯卡斯以及鮑德溫釋出，這也意味著他們將成為自由球員。在交易截止前，他們兩人無疑成了最悲情的球員，不僅接連被3支球隊釋出，最終還沒有球可以打，不過目前兩人仍相當年輕還是非常有機會被聯盟其他球隊簽下。

▲拓荒者史陶斯卡斯、鮑德溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲鮑德溫。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA拓荒者史陶斯卡斯鮑德溫
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