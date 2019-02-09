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超強帥鮮肉西西帕斯　你必須知道的幾件事

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▲▼費德勒澳網16強不敵西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

20歲的希臘鮮肉西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）日前在澳網擊敗費德勒(Roger Federer)聲名大噪，現在的世界排名也來到生涯新高的第12名。目前他更是世界前20的好手中，最年輕的一位。以下是關於西西帕斯，你必須知道的幾件事。

1.費德勒是他的偶像
 西西帕斯和費德勒在霍普曼盃和澳網兩次交手，都沒有被破發，從發球、底線、網前技巧等技術都相當全面。不過其實，他過去是使用雙手反拍的打法，不過因為崇拜費德勒而改成單反。現在他也已是極具商業價值的網球明星，加入費爸的腳步成為勞力士代言人之一。

2.他曾差點在海邊溺斃
 幾年前在希臘參戰一場未來賽的時候，他和朋友趁著比賽空檔到海邊戲水。結果一不小心他漂得太遠，在大浪中載浮載沈。幸好他的父親及時發現把他拉回來，在海中的岩石上稍微喘口氣，才不至於喪命。

3.手感火燙連續擊敗世界前10
 在去年的羅傑斯盃，西西帕斯連續擊敗帝姆(Dominic Thiem)、喬科維奇(Novak Djokovic)、茲維列夫(Alexander Zverev)和安德森(Kevin Anderson)。他是1990年以來在同一站比賽擊敗4位世界前10球員的最年輕選手。

▲納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

4.納達爾是最大天敵
 西西帕斯聲勢高漲，已經陸續擊敗喬科維奇和費德勒兩位GOAT等級球員，不過還是沒能闖過「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)這關。從去年的巴塞隆納男網賽和羅傑斯盃的決賽，到今年澳網4強戰，西西帕斯3戰全敗且1盤都沒能拿下來。「納達爾的耐心非常驚人，他從不崩盤，他總是像一隻鬥犬一樣緊咬著你不放。」

5.媽媽是蘇聯球員
 西西帕斯的母親是蘇聯網球好手莎妮可娃(Julia Apostoli-Salnikova)，曾在聯邦盃擊敗英國上古傳奇球星韋德(Virginia Wade)，還曾是世界青少年第一。可惜因為蘇聯封閉的環境，並且和教練起衝突，她沒有發展出太出色的職業生涯，最高世界排名194。

▲▼費德勒、西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 西西帕斯
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