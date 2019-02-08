公鹿用強森、4枚次輪選秀　交易來鵜鶘猛將米羅提奇

▲米羅提奇（Nikola Mirotic）將前進公鹿。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

交易大限將在台灣時間8日凌晨04：00到期，公鹿連續做出兩筆交易，透過強森（Stanly Johnson）、史密斯（Jason Smith）以及4張次輪籤，向鵜鶘換來主力前鋒米羅提奇（Nikola Mirotic）。

公鹿稍早才利用成長遠低於預期的2016年首輪第10順位新秀梅克（Thon Maker），向活塞換來年輕的3D側翼強森，不過強森還沒披上球衣就再被交易到鵜鶘。

根據《ESPN》大神沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，公鹿利用強森、史密斯以及一些次輪籤，向鵜鶘交易來米羅提奇。而《New York Times》名記者史坦（Marc Stein）補充道，沃納洛斯基的「一些」為4張次輪籤，其中包含金塊2019年、巫師2020與2021年、自家2019年。

現年27歲的米羅提奇為聯盟水準以上的前鋒，本季32場比賽場均16.7分、8.3籃板，還有著36.8%的外線命中率。而這筆交易會牽涉到強森以及其他球隊的次輪籤，是因為早上的那筆交易聯盟還沒正式通過，進而變成一筆三方交易。